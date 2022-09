Sutton - Québec agrandit son équipe de courtiers en Montérégie et au Centre-du-Québec

MONTRÉAL, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion d'une journée organisée en l'honneur des membres de son équipe qu'a annoncé hier Patrick Charbonneau aux 105 courtiers immobiliers qui formaient son agence qu'il délaissait son rôle de président et dirigeant d'agence de Via Capitale Platine et souhaitait se concentrer sur ce qui le passionne, soit parrainer et former des courtiers sur le terrain, ce qu'il fera au sein de la bannière Sutton.

« J'ai choisi Sutton pour ses valeurs humaines, sa vision et le désir d'entraide qui émane de ses dirigeants et franchisés. Je suis confiant que les courtiers Platine qui choisiront la famille Sutton seront bien accompagnés puisqu'elle correspond davantage à ma vision d'avenir quant au courtage immobilier. » indique M. Charbonneau, qui conservera son rôle de mentor auprès des courtiers qui lui ont d'abord fait confiance comme dirigeant en 2015.

Sutton - Québec mentionne avoir courtisé longuement l'homme d'affaires afin qu'il se joigne à ses rangs. C'est avant tout l'être humain qui leur a plu, lui qui partage les valeurs phares de sa nouvelle bannière.

« Nous choisissons de nous allier de courtiers immobiliers qui se démarquent par leur professionnalisme, leur esprit de collaboration et leur éthique professionnelle, et c'est ce que nous avons pu observer dans l'équipe de Patrick. Nous sommes persuadés que le désir de dépassement de soi et les qualités complémentaires dont fait preuve son groupe vont rejaillir positivement sur l'ensemble du réseau Sutton. Nous sommes enchantés d'accueillir ces courtiers au sein de leur nouvelle famille aux couleurs de Sutton. » affirme Julie Gaucher, Vice-Présidente et chef des opérations de Sutton - Québec.

Sutton - Québec

Sutton - Québec est le franchiseur immobilier pour la Marque Sutton au Québec et à Ottawa fondée en 1995. Avec une approche collaboratrice, une expertise et un professionnalisme indéniables, Sutton - Québec réunit les courtiers et clients afin de faire de l'expérience de ces derniers, une expérience humaine. Sutton - Québec compte aujourd'hui plus de 1650 courtiers répartis dans 18 franchises et plus de 65 points de service s'étalant partout au Québec et à Ottawa.

