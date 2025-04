DE PERE, Wis., le 1er avril 2025 /CNW/ - Sustana, chef de file en services et produits de qualité issus de fibres recyclées, est fière d'annoncer qu'elle a reçu, pour une 2e année consécutive, la médaille d'or EcoVadis pour son engagement en développement durable. Non seulement elle conserve sa médaille et sa position dans le top 5 % des entreprises les plus performantes en matière de développement durable au monde, mais le résultat remarquable de 79 obtenu cette année la place dans le top 3 % des entreprises mondiales évaluées par EcoVadis.

Ecovadis Sustainability Rating March 2025

La méthodologie EcoVadis repose sur une analyse exhaustive des pratiques d'affaire d'une organisation portant sur quatre grandes catégories : environnement, social et droits de la personne, éthique et achats responsables. Parmi les faits saillants du plus récent résultat de Sustana, notons l'adhésion à des initiatives internationales comme la Science Based Targets initiative et le Pacte mondial des Nations Unies. L'entreprise a également renforcé ses politiques corporatives, intégré de nouveaux indicateurs de performance et bonifié sa reddition de compte en matière de développement durable.

« Je suis incroyablement fier de ce nouvel accomplissement et du travail exceptionnel de nos équipes », a déclaré Nathan Jeppson, président-directeur général. « Les pratiques en matière de développement durable continuent d'évoluer avec de nouvelles règlementations et des enjeux émergents. Il est essentiel pour Sustana de rester informée et proactive face à ces changements. Notre évaluation EcoVadis nous aide à rester vigilants sur les meilleures pratiques et les nouvelles actions à mettre en place pour renforcer notre leadership en matière de développement durable. »

Fidèle à sa vision de non seulement promouvoir la durabilité, mais de la pratiquer, Sustana s'engage à poursuivre ses initiatives innovantes afin de continuer à élever les normes en matière de sécurité, d'équité et de diversité.

À propos d'Ecovadis

EcoVadis est une plateforme de notation reconnue internationalement qui évalue la performance des entreprises en matière de développement durable. Depuis sa fondation en 2007, EcoVadis a évalué plus de 150 000 entreprises réparties dans plus de 185 pays et couvrant plus de 250 secteurs d'activité. Le formulaire d'EcoVadis est bâti de sorte à évaluer les pratiques d'affaires dans des thématiques aussi vastes que l'environnement, le volet social incluant les droits de la personne, l'éthique et la chaîne d'approvisionnement. Chaque thème regroupe une série d'indicateurs et de critères. Les réponses fournies sont pondérées et permettent de définir le résultat global de même que le statut des forces et faiblesses de chacun des éléments évalués.

À propos de Sustana

Sustana s'engage à intégrer les matières propres au cœur des produits de papier de votre quotidien, de façon plus durable, responsable et significative. Chef de file de notre industrie, nous offrons des services et produits de qualité issus de fibres recyclées, ainsi qu'un engagement solide envers le développement durable et l'amélioration continue. De la récupération à la fabrication de fibre, puis à la transformation en papier, Sustana produit les matières propres utilisées dans la création de vos gobelets à café, de vos emballages alimentaires, de vos livres préférés, et de bien plus encore. Chez Sustana, le véritable changement commence à la source. Découvrez comment nos produits et nos procédés de fabrication contribuent à l'économie circulaire au www.sustanasolutions.com

