DE PERE, Wis., le 6 juin 2024 /CNW/ - Sustana, innovateur de matières propres et premier producteur de produits et services durables à base de fibres recyclées, a annoncé aujourd'hui la nomination de Nathan Jeppson au poste de président-directeur général succédant ainsi à Fabian de Armas. M. Jeppson apporte plus de 20 ans d'expérience dans la direction de la croissance et de l'innovation au sein d'entreprises de premier plan dans les domaines de la fabrication, de l'industrie et des matériaux, y compris des rôles mondiaux chez Shell Chemical LP et Dow.

« Sustana est à l'avant-garde de la production de matières durables et de haute qualité à base de fibres, tout en minimisant les déchets, en préservant les ressources naturelles et en protégeant la biodiversité. Je suis très motivé par les perspectives de croissance qui s'offrent à nous, car les entreprises ont un intérêt grandissant pour le développement durable et la gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré M. Jeppson. « L'entreprise a connu une croissance significative sous la direction de Fabian, et je suis impatient de travailler avec l'équipe de Sustana pour conduire la prochaine étape de croissance de l'entreprise. »

Le conseil d'administration de Sustana a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Nathan au sein de Sustana et nous nous réjouissons de le soutenir dans sa vision stratégique pour l'avenir. Nous pensons que Nathan apporte un leadership et une expérience exceptionnels grâce à sa longue carrière dans les industries du bois et des produits chimiques spécialisés. Nous tenons également à remercier Fabian pour ses longues années de service et ses contributions significatives à la croissance de Sustana et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière.

M. Jeppson rejoint Sustana après avoir été récemment président-directeur général de NWH, Inc. un important producteur de bois d'œuvre, où il a assuré une rentabilité record et jeté les bases d'une croissance significative, tout en mettant en place la prochaine génération de dirigeants de l'entreprise et en gérant les perturbations majeures du marché au cours des dernières années. Auparavant, il a été président de Shell Chemical LP et directeur général d'une division de Shell représentant plusieurs milliards de dollars et occupant des postes de direction dans un large éventail de produits chimiques de base et intermédiaires. Avant Shell, M. Jeppson a occupé divers postes de direction à la Dow Chemical Company sur les marchés d'Amérique du Nord, de Chine, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'Europe.

Sustana s'engage à intégrer les matières propres au cœur des produits de papier de votre quotidien, de façon plus durable, responsable et significative. Chef de file de notre industrie, nous offrons des services et produits de qualité issus de fibres recyclées, ainsi qu'un engagement solide envers le développement durable et l'amélioration continue. De la récupération à la fabrication de fibre, puis à la transformation en papier, Sustana produit les matières propres utilisées dans la création de vos gobelets à café, de vos emballages alimentaires, de vos livres préférés, et de bien plus encore. Chez Sustana, le véritable changement commence à la source. Découvrez comment nos produits et nos procédés de fabrication contribuent à l'économie circulaire au www.sustanasolutions.com

