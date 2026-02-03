Suspension des investissements à la Fonderie Horne : La Chambre de commerce de l'Est de Montréal demande une reprise immédiate des négociations

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) est grandement préoccupée par l'annonce de Glencore concernant la suspension des investissements à la Fonderie Horne. Cette décision confirme ce que la CCEM craint depuis plus de six mois, soit que l'absence de solutions durables, acceptables du point de vue de la santé publique et économiquement viables mettent en péril une chaîne industrielle stratégique pour l'est de Montréal, l'ensemble du Québec ainsi que pour le Canada.

Depuis 2025, la CCEM multiplie les interventions et les mises en garde auprès des gouvernements. Malgré ces démarches répétées, aucune solution concrète et structurante n'a été mise en place. La CCEM est critique de l'apparente incapacité du gouvernement du Québec à faire émerger une réponse rapide et durable à un enjeu pourtant connu et bien documenté. Celui-ci doit faire preuve d'un plus grand leadership dans ce dossier.

« Ce qui se passe aujourd'hui était malheureusement prévisible. Nous l'avons signalé à répétition. L'incapacité des parties à trouver une voie de passage a maintenant des conséquences économiques réelles et mesurables pour l'est de Montréal et pour le Québec. Le gouvernement du Québec doit faire preuve d'un plus grand leadership pour faire émerger une solution viable tant sur le plan économique que d'un point de vue de santé publique. L'Europe y est parvenue, le Québec devrait être capable d'en faire autant », affirme Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM.

La chaîne québécoise de transformation du cuivre génère une valeur ajoutée à l'économie du Québec estimée à 848 millions de dollars par année en plus de soutenir près de 3 287 emplois directs et indirects de qualité, dont 1 259 dans la région de Montréal. Une part significative de cette activité économique se concentre dans l'est de Montréal, notamment autour de l'affinerie CCR, dernier maillon de raffinage du cuivre au Canada.

L'affinerie CCR ne peut survivre sans l'approvisionnement de la Fonderie Horne. La fermeture de l'une entraînera automatiquement la fermeture de l'autre. La perte potentielle de la chaîne du cuivre aurait des impacts directs sur l'emploi, les entreprises et économies locales ainsi que sur les chaînes de valeur industrielles de l'est de Montréal, tout en affaiblissant durablement la base industrielle du Québec.

« Fragiliser la seule chaîne intégrée de transformation du cuivre au Canada est un non-sens économique. Dans le contexte actuel de tensions commerciales, de pressions sur les chaînes d'approvisionnement et devant les immenses besoins en cuivre pour électrifier notre économie, on ne peut se permettre de perdre cette chaîne hautement stratégique. Si ces fermetures étaient confirmées, le Canada deviendrait encore plus dépendant de pays comme la Chine alors même que nos gouvernements multiplient les efforts pour renforcer notre indépendance économique », ajoute Jean-Denis Charest.

La CCEM appelle donc les gouvernements du Québec, du Canada et Glencore à trouver une solution durable afin d'assurer la survie de la chaîne du cuivre.

« Les parties doivent immédiatement reprendre le dialogue pour trouver des solutions pérennes à cet enjeu. Le temps presse. Des décisions doivent être prises maintenant. L'incertitude actuelle au gouvernement du Québec ne doit en aucun cas servir d'excuse à l'inaction. C'est l'avenir industriel de l'est de Montréal, du Québec et du Canada qui est en jeu », conclut Jean-Denis Charest.

À propos de la Chambre

La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) a pour mission de catalyser, représenter et accompagner son réseau afin de propulser l'est de Montréal et ses 1 250 membres et des 32 000 entreprises situées à l'est du boulevard St-Laurent vers une prospérité durable. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d'opportunités de croissance importantes.

