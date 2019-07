Suspension de la grève à la Résidence Jazz Lévis

QUÉBEC, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Suite à une séance de conciliation hier, le syndicat s'est engagé à présenter à ses membres, la proposition qui en ressort. Le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, sursoit donc à la grève prévue les 18, 19 et 20 juillet.

D'ici l'assemblée générale des membres de la résidence, prévue le 29 juillet, le syndicat n'émettra pas d'autre commentaire.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

