SUSPENSION D'INVESTISSEMENTS À LA FONDERIE HORNE : LE CPQ APPELLE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC À TROUVER UNE VOIE DE PASSAGE

MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) réagit avec préoccupation à l'annonce de Glencore Canada de suspendre des investissements majeurs à la Fonderie Horne.

« Le gouvernement du Québec doit déployer tous les efforts nécessaires pour éviter de mettre en péril la seule chaîne intégrée du cuivre au Canada. Une éventuelle fermeture aurait des conséquences majeures sur l'économie québécoise, canadienne et tous les emplois que ça représente. Il est impératif de trouver un compromis afin de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités et le déploiement de son plan de réduction des émissions. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un actif industriel aussi stratégique surtout dans un contexte de valorisation des minéraux critiques », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825