MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - Au cours de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Transat A.T. inc. qui s'est tenue virtuellement aujourd'hui, les actionnaires ont élu un nouveau conseil d'administration. Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction, ainsi que Lucie Chabot, Valérie Chort, Daniel Desjardins, Susan Kudzman, Stéphane Lefebvre, Ian Rae et Julie Tremblay ont été réélus. Le conseil accueille désormais Geneviève Brouillette, Robert Coallier et Bruno Matheu en tant que nouveaux membres.

Lucie Chabot, Bruno Matheu, Julie Tremblay, Stéphane Lefebvre, Geneviève Brouillette Robert Coallier, Annick Guérard, Susan Kudzman, Valérie Chort, Ian Rae, Daniel Desjadins (absent). (Groupe CNW/Transat A.T. Inc.)

Susan Kudzman a par ailleurs été nommée présidente du conseil d'administration. Pour une deuxième année, Transat maintient la parité hommes-femmes (définie comme une zone de 45%-55%) à son conseil d'administration avec maintenant un total de 5 hommes et 6 femmes qui siègent au conseil. Transat est non seulement l'une des rares compagnies aériennes à travers le monde à être dirigée par une femme, la Société figure aussi selon des données recueillies par Bloomberg1 parmi les deux seuls joueurs de l'industrie à avoir une répartition égale ou supérieure de femmes au sein de son conseil d'administration.

L'assemblée a également marqué le départ de Philippe Sureau, membre fondateur de Transat et de Raymond Bachand, président sortant du conseil. « Aujourd'hui, conformément à la limite d'âge prescrite dans nos règles de gouvernance, je mets fin à mon mandat sur le conseil d'administration. Neuf années au cours desquelles j'ai eu le privilège d'assister et participer de différentes façons à la gouvernance de cette entreprise dans des périodes de très grandes turbulences. Mon collègue Philippe Sureau, l'un des grands bâtisseurs de Transat, quitte quant à lui pour avoir atteint le terme limite de 12 ans de service au conseil. Pionnier du voyage au Québec, Philipe Sureau aura été un entrepreneur visionnaire et innovant. Je tiens personnellement à le remercier pour sa contribution », a déclaré le président sortant Raymond Bachand.

« Je pars en sachant que le conseil et Transat sont entre bonnes mains sous le leadership d'Annick Guérard et la gouverne de Susan Kudzman. Susan a joué un rôle important dans l'orientation des stratégies et la gestion des ressources humaines particulièrement lors de la pandémie de COVID-19, ainsi que dans la supervision et la gestion des risques auxquels la Société est exposée. Elle a été et demeurera une contributrice de grande valeur. Je suis convaincue qu'elle sera une excellente présidente de conseil, en plus de continuer à conseiller le comité de direction de Transat avec grande compétence. L'avenir de Transat demeure prometteur grâce à la force, la résilience et la compétence des équipes à tous les niveaux de la Société », ajoute le président sortant Raymond Bachand.

Susan Kudzman est membre du conseil d'administration de Transat depuis mars 2014. Elle siège depuis plusieurs années au comité de gestion des risques et de la responsabilité d'entreprise, et préside le comité des ressources humaines et de la rémunération de la Société. Madame Kudzman est également présidente du conseil d'administration de Pages Jaunes sur lequel elle occupe un siège depuis novembre 2014. Elle siège aussi sur les conseils de Medavie et d'Investissements PSP.

« Je tiens à remercier Raymond Bachand et Philippe Sureau pour leur direction et leur dévouement à Transat au fil des années », a déclaré la nouvelle présidente du conseil d'administration, Susan Kudzman. « Ils sont des piliers de cette entreprise, qui ont contribué à la guider à travers de nombreux moments clés de son histoire. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres, Geneviève Brouillette, Robert Coallier et Bruno Matheu », a-t-elle ajouté. « Ils sont tous les trois extrêmement qualifiés. Leur expérience et leurs compétences seront mises à contribution pour orienter l'organisation, alors que l'équipe de direction et les équipes de Transat mettent en œuvre le plan stratégique. »

À propos des nouveaux administrateurs : Geneviève Brouillette, Robert Coallier et Bruno Matheu

Geneviève Brouillette est cheffe de la direction financière chez Aldo. Avec plus de 30 années d'expérience en finance et gestion, elle a contribué à l'essor de nombreuses entreprises de renom, tels que Keurig Dr Pepper, St-Hubert, Reader's Digest et Kraft Foods, ce qui lui confère aujourd'hui une notoriété qui dépasse les frontières. En 2022, elle s'est d'ailleurs vu décerner le titre de Fellow de l'Ordre des CPA du Québec.

Robert Coallier est un administrateur de sociétés. M. Coallier a été chef de la direction chez Agropur Coopérative. Il a plus de 30 ans d'expérience, entre autres, en création et direction d'entreprises, développement organisationnel, gestion des ressources humaines, redressement financier et commercial d'entreprises et le développement de solutions informatiques et technologiques sur mesure. M. Coallier a également occupé des postes de haute direction, notamment chez Dollarama, Molson Coors, Industries C-MAC inc. et à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Bruno Matheu est le président et fondateur de la société BLM Consulting depuis 2017, une société fournissant des conseils en affaires et en gestion dans diverses industries, notamment le transport et l'aviation. M. Matheu occupait auparavant le poste de chef de la direction, Airline Equity Partners pour Etihad Aviation Group (UAE), un groupe mondial d'aviation et de voyage. Il a également occupé divers postes de haute direction pour Air France puis Air France-KLM.

