Susan Handrigan devient Présidente et Chef de la direction de Jeunesse Canada Monde

OTTAWA, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Jeunesse Canada Monde est heureux d'annoncer la nomination de Susan Handrigan au poste de Présidente et Chef de la direction de Jeunesse Canada Monde.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons Susan Handrigan comme Présidente et Chef de la direction de Jeunesse Canada Monde. Son expérience et son leadership constitueront un atout important, alors que nous continuerons à offrir des opportunités au profit de la prochaine génération de leaders du Canada », a déclaré Rob Norris, Président du conseil d'administration.

Susan Handrigan (Groupe CNW/Jeunesse Canada Monde)

Une ancienne participante du programme d'échange de Jeunesse Canada Monde (Costa Rica, 1997), Susan est une leader engagée et dévouée pour sa communauté, qui donne généreusement de son temps et de son expertise en matière de collecte de fonds pour un certain nombre de causes qui lui tiennent à cœur. Elle siège notamment sur plusieurs conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, dont la Société de la sclérose en plaques (division du Québec), la Fondation de l'Hôpital Douglas et le Grand Défi Pierre Lavoie. Dirigeante entièrement bilingue et dynamique, elle a déjà occupé le poste de Trésorière du conseil d'administration de Jeunesse Canada Monde.

« Je suis ravi de profiter de cette occasion pour revenir à Jeunesse Canada Monde. Mon objectif est de mettre l'accent sur l'excellence, la diversité et l'inclusion et de s'assurer que Jeunesse Canada Monde puisse continuer de changer la vie des jeunes ici, et partout dans le monde », a déclaré Susan Handrigan.

En tant que professionnelle des solutions d'affaires dans le secteur des services financiers, agissant comme vice-présidente de la Banque TD, Susan a excellé dans les domaines du capital-investissement, des solutions de financement spécialisées ainsi que des services de banque d'affaires et de détail.

Elle a travaillé avec plusieurs entrepreneur.es des principaux marchés financiers du Canada (Toronto et Montréal) pour développer avec succès leurs entreprises. Susan est fière des relations qu'elle a établies avec ces entreprises et ces propriétaires; des relations qui vont bien au-delà des considérations financières.

Susan est titulaire d'un diplôme en économie appliquée de Queen's University et de plusieurs désignations et certificats professionnels en évaluation des entreprises, en analyse de données, en formation médiatiques, en intelligence émotionnelle et en leadership de Queen's University, de l'Université de Toronto, de McGill, des HEC et de Concordia. Elle est un membre important de sa communauté dans l'est de Montréal où elle vit avec son mari et ses deux enfants.

SOURCE Jeunesse Canada Monde

Renseignements: Source : Mary McGee, Coordonnatrice principale aux communications, Jeunesse Canada Monde, 514 931-3526 #336, mmcgee@cwy-jcm.org

Related Links

http://www.canadaworldyouth.org/