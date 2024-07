Surveillance par radar photo mobile sur l'autoroute 440, en direction ouest, à Laval

LAVAL, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le chantier de construction de la nouvelle bretelle aérienne sur l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), en direction ouest, à Laval pourra désormais faire l'objet d'une surveillance par radar photo mobile.

Cette initiative a pour but de mieux faire respecter la limite de vitesse et d'assurer la sécurité des usagers de la route ainsi que celle des travailleurs du chantier. Rappelons que la limite de vitesse dans la zone de chantier doit être respectée en tout temps. Celle-ci est de 80 km/h sur les voies rapides des autoroutes 440 et 15 et de 50 km/h sur les voies de desserte.

Une signalisation installée en amont en informera les usagers de la route. Le panneau à cet effet reprend, sur fond orange, le pictogramme utilisé ailleurs sur le réseau routier pour annoncer la présence possible d'un radar photo.

Lorsqu'une infraction est décelée par un radar photo, aucun point d'inaptitude n'est porté au dossier du propriétaire du véhicule, mais le montant de l'amende est doublé quand l'infraction est commise dans une zone de travaux routiers.

Les usagers de la route sont invités à consulter la liste des zones de chantiers routiers ciblées par les radars photo sur le Québec 511.

