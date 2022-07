Surchargés et épuisés - Les paramédics d'Urgences-Santé en moyens de pression dès lundi

MONTRÉAL, le 9 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Aux prises avec un manque de main-d'œuvre insoutenable, une situation qui n'a fait que s'aggraver ces dernières années, Urgences-Santé refuse catégoriquement les pistes de solution considérées comme les plus efficaces par le Syndicat du préhospitalier (SP-CSN). Ce vendredi, les représentants syndicaux et patronaux se rencontraient en comité paritaire pour discuter de l'un des irritants majeurs pour les paramédics, soit l'incapacité de prendre leur pause repas au moment convenu à cause de ce manque de personnel qui engendre une surcharge de travail.

Malheureusement, le SP-CSN constate qu'Urgences-Santé n'entend pas s'attaquer sérieusement à ce problème. Face à cette fermeture de l'employeur, le syndicat appelle tous les paramédics à prendre leur pause repas au moment prévu, en respect de la convention collective, à compter du lundi 11 juillet. Si ce moyen de pression entraîne un casse-tête administratif certain pour l'employeur, il n'aura pas d'impact sur la santé et la sécurité de la population.

Le problème du manque de main-d'œuvre n'est certes pas nouveau chez Urgences-Santé, mais la période estivale est venue empirer la situation. Le syndicat réclame des mesures particulières à mettre en place cet été, des mesures qui ont par ailleurs déjà fait leurs preuves en 2008 et en 2009, alors qu'Urgences-Santé traversait une période similaire de pénurie de personnel. Par exemple, le syndicat propose que les heures supplémentaires effectuées volontairement soient rémunérées à taux double. Rappelons que les mesures mises en place durant la crise de la COVID ne sont plus en vigueur, bien que la pénurie de personnel ait empiré et que le volume d'appels soit en augmentation.

Pas de vision

« Nous déplorons qu'on en soit rendu là pour un problème qu'on voyait venir depuis longtemps, rappelle le président par intérim du SP-CSN, Claude Lamarche. Au lieu de mettre en place des solutions à long terme, respectueuses de nos droits et de notre santé, on assiste à un abus intolérable du droit de gérance de l'employeur qui bafoue nos conditions de travail négociées et qui exige systématiquement des heures supplémentaires obligatoires (TSO) de la part des paramédics. Le TSO est devenu la solution facile pour Urgences-Santé, un outil de gestion comme les autres alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, répète ouvertement que le TSO ne devrait jamais être vu autrement que comme un dernier recours. »

Le MSSS interpellé

Selon le syndicat, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le gouvernement n'ont peut-être pas mesuré l'ampleur du problème créé par la mauvaise gestion d'Urgences-Santé. « Nous savons bien qu'Urgences-Santé, une société d'État, ne peut pas prendre de décisions financières sans l'aval du gouvernement, poursuit-il. C'est tout un problème, considérant que les autres entreprises privées ou les coopératives du secteur peuvent, elles, offrir des incitatifs financiers aux paramédics en puisant à même leurs profits. »

Pour le syndicat, il y a urgence d'agir, car on voit plus que jamais des paramédics quitter leur emploi pour réorienter leur carrière ailleurs ou dans un autre domaine, ce qui met encore plus de pression sur les effectifs.

« Nous savons tous, syndicat comme l'employeur, que des paramédics surchargés, cela veut dire des délais plus longs pour répondre aux appels. Cela veut dire aussi une accumulation de risques pour la santé et la sécurité des paramédics eux-mêmes. Ça ne peut plus durer. C'est pourquoi, après avoir tendu la main à plusieurs reprises à l'employeur pour trouver des solutions à long terme, nous avons décidé d'agir unilatéralement afin que tous les paramédics puissent prendre leur pause repas comme prévu à compter de lundi prochain », conclut le représentant des 1200 paramédics de Montréal et de Laval.

