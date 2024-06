ESPANOLA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - La municipalité d'Espanola achètera un véhicule de transport adapté pour aider les personnes âgées à se déplacer dans la région de LaCloche Foothills.

Annoncé par le député Marc G. Serré et le maire Douglas Gervais, ce projet fait l'objet d'un investissement conjoint de 123 425 $ du gouvernement fédéral, du gouvernement de l'Ontario et des municipalités d'Espanola, de Baldwin, de Sables-Spanish Rivers et de Nairn & Hyman.

« Cet investissement dans le transport en commun permettra d'améliorer l'accès aux services sociaux et de santé essentiels dans les municipalités d'Espanola, de Baldwin, de Sables‑Spanish Rivers et de Nairn & Hyman. Les membres de la collectivité disposeront ainsi d'un moyen sûr et fiable de se rendre à leurs rendez-vous et à des points de services. »

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, et député de Nickel Belt au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Veiller à ce que les personnes âgées aient accès à des services de transport sûrs et fiables est essentiel à leur bien-être et à leur autonomie. Cela leur permet de vieillir avec dignité au sein de la collectivité. Notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives locales comme celle-ci, qui aideront les personnes âgées à se rendre à des rendez-vous importants, à des activités communautaires et à d'autres services essentiels. »

Ric Bresee, adjoint parlementaire au ministre des Transports de l'Ontario

« Ce projet était attendu depuis longtemps, et la municipalité d'Espanola est très heureuse de faire équipe non seulement avec les gouvernements provincial et fédéral pour concrétiser ce projet, mais aussi avec ses trois partenaires municipaux : le canton de Sables-Spanish Rivers, le canton de Baldwin et le canton de Nairn et Hyman. Ce service d'une importance capitale constitue une étape importante qui nous permet de rendre les services plus accessibles aux personnes âgées de la région de LaCloche Foothills. »

Douglas Gervais, Mayor of the Town of Espanola Douglas Gervais, maire de la ville d'Espanola

Le gouvernement fédéral investit 49 370 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de l' Ontario investit 41 138 $. La contribution conjointe de la municipalité d' Espanola , du canton de Baldwin , du canton de Sables-Spanish Rivers et du canton de Nairn & Hyman s'élève à 32 917 $.

. Le gouvernement de l' investit 41 138 $. La contribution conjointe de la municipalité d' , du canton de , du canton de Sables-Spanish Rivers et du canton de Nairn & Hyman s'élève à 32 917 $. Le volet VITC appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 260 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Ontario dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totale de plus de 5,5 milliards de dollars. Le gouvernement de l' Ontario investit des sommes sans précédent dans les municipalités afin de développer le transport en commun, dont 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans du Canada du fédéral.

investit des sommes sans précédent dans les municipalités afin de développer le transport en commun, dont 7,3 milliards de dollars de fonds provinciaux dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans du du fédéral. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

En 2021, le gouvernement a annoncé un financement permanent et prévisible de 3 milliards de dollars par année pour le transport en commun, qui sera disponible à compter de 2026.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

