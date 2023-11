SUPPORT AUX FEUX DE FORÊT : NESPRESSO CONTRIBUE À HAUTEUR DE 100 000$

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Nespresso Canada annonce aujourd'hui l'octroi d'un don de 100 000$ à Arbres Canada dans le cadre de son programme Opération Renouvert. Cette contribution majeure vise à soutenir les citoyens et municipalités impactés par les feux de forêt survenus au Canada au cours de l'année 2023. L'entreprise engagée envers un café de qualité durable est fière de poursuivre cette collaboration aux racines solides avec Arbres Canada, le plus important organisme de bienfaisance de plantation d'arbres au pays.

Frédéric Pasquier, vice-président, marketing et communications corporatives chez Nespresso Canada, affirme : « Le travail d'Arbres Canada est remarquable et nécessaire. Nous avons constaté l'impact réel de leurs efforts à la suite de dons et lors d'activités de plantation à travers le pays. Dans le contexte des nombreux et malheureux feux de forêts survenus en 2023, c'est tout naturel pour Nespresso Canada de poursuivre sa collaboration avec l'organisme afin de contribuer à soutenir le reverdissement national. »

Comme le développement durable est profondément ancré dans l'ADN de Nespresso, les membres du Club Nespresso et les employés de Nespresso Canada seront également invités à contribuer, en faisant, à leur tour, un don via l'Opération Renouvert d'Arbres Canada. Les informations spécifiques aux dons individuels seront partagées par l'entremise des canaux de Nespresso Canada.

Opération Renouvert : un programme à l'impact concret

Depuis plus de 20 ans, le programme Opération Renouvert d'Arbres Canada aide des collectivités à se rétablir à la suite de catastrophes naturelles et d'invasions de nuisibles. À ce jour, il a notamment contribué à offrir une aide financière visant à soutenir le reverdissement de la Nouvelle-Écosse à la suite du passage de l'ouragan Dorian en 2019, d'Ottawa-Gatineau à la suite des tornades de 2018 et 2019 ainsi que de Fort McMurray à la suite des feux de forêts de 2016. Les sites de plantation spécifiques à ce don de Nespresso Canada seront confirmés d'ici 2025 après une évaluation plus approfondie de l'état de la situation à travers le Canada.

« Lorsque les paysages et villes canadiennes sont menacés par des catastrophes naturelles comme les feux de forêt, Arbres Canada répond présent pour soutenir le processus de restauration. C'est avec l'aide de partenaires engagés tels que Nespresso Canada que nous sommes en mesure de créer des écosystèmes résilients et des communautés plus vertes et en meilleure santé partout au Canada. Nous les remercions de nous aider à faire une différence », mentionne Nicole Hurtubise, directrice générale d'Arbres Canada.

Un café de qualité durable une étape à la fois

La poursuite de cette collaboration avec Arbres Canada s'inscrit dans un désir d'agir face aux défis climatiques, afin d'avoir un impact significatif au pays et de soutenir les communautés locales les plus affectées par ces feux de forêt. Nespresso continue de lutter pour atteindre zéro émission nette d'ici 2035 à l'échelle mondiale, aligné avec la démarche Science Based Targets (SBTi) de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Une des priorités de l'entreprise est de transiter sa production de café vers une agriculture régénératrice, une forme d'agriculture permettant à la nature de se regénérer par elle-même tout en protégeant la qualité du café recherchée. Ce don s'inscrit au sein de la stratégie globale d'engagement de Nespresso envers un café de qualité durable, et le soutien des communautés où opère l'entreprise.

Certifiée B-Corp depuis plus d'un an, Nespresso répond à des normes rigoureuses de responsabilité sociale et environnementale d'entreprise et continue d'utiliser la force et la présence de sa marque pour avoir un impact localement et globalement.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres dans les milieux ruraux et urbains dans toutes les provinces du pays. Nous contribuons à accroître le couvert forestier du Canada grâce à nos programmes, à nos recherches et à nos efforts de mobilisation ainsi qu'en offrant des subventions aux collectivités et aux écoles. Nous sommes des leaders d'opinion et nous renforçons les capacités en collaborant avec un réseau de spécialistes du domaine, d'universitaires et d'autres organismes sans but lucratif pour approfondir le savoir communautaire et aider les municipalités à planifier et à soutenir le couvert forestier local. Pour plus d'informations : www.arbrescanada.ca.

Avec l'aide de ses partenaires et commanditaires, Arbres Canada a planté plus de 84 millions d'arbres depuis ses débuts en 1992. En pleine croissance, l'organisme a même enregistré une année record en 2021-2022 avec la plantation de 925 832 arbres dans 183 collectivités du pays.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 150 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté. En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 7 300 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence. Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 83 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2022, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

SOURCE Nespresso

Renseignements: Source : Yasmine Elmir, Spécialiste des communications internes et corporatives, Nespresso Canada, Courriel : [email protected]; Renseignements média : Camille Lavoie, Conseillère, Hill & Knowlton, Téléphone : 514 375-2734, Courriel : [email protected]