Suppléments alimentaires : Les Québécois sont de grands consommateurs selon un sondage Léger

MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Un nouveau sondage Léger, commandé par Popeye's Suppléments, révèle l'importance que jouent les suppléments alimentaires pour les Québécois qui ont pour objectif d'améliorer leur santé. En effet, 70 % d'entre eux achètent au moins un type de suppléments alimentaires. Les résultats permettent de brosser un portrait très intéressant de leurs besoins et de leurs objectifs en matière de forme physique et d'alimentation.

Pourquoi en consommer ?

Parmi les consommateurs québécois, la majorité d'entre eux sont d'avis que la consommation de suppléments alimentaires est une source de motivation pour l'atteinte d'idéaux de santé et de forme physique. 63 % d'entre eux sont d'avis que les cela contribue à un bon état de santé en général et tout en assurant une alimentation équilibrée.

Que consomment-ils ?

Fait intéressant, les Québécois consomment une vaste majorité de suppléments alimentaires. Cela dit, certains apparaissent comme leurs préférés. Les vitamines et minéraux arrivent largement en tête avec 57 % d'entre eux qui en consomment. Viennent ensuite les substituts de repas à 35 %, les suppléments pour sportifs et les suppléments en support à une diète spécifique à 16 %.

Fait à noter, les 16 à 34 ans sont plus nombreux à rechercher l'offre de produit naturel, à 37 %.

« Avec 70 % des Québécois qui consomment des suppléments alimentaires, dont en font l'achat dans nos succursales ou en ligne, il apparait clair qu'à la sortie de pandémie, la notion de santé et de bien-être demeurera une priorité. Que ce soit pour se sentir mieux ou plus en forme, atteindre un objectif ou son poids santé ou simplement améliorer sa santé globale, il faudra tout de même qu'ils s'assurent de consommer les produits qui répondent le mieux à leurs besoins. Nous sommes fiers d'accompagner les sportifs endurcis, les sportifs occasionnels ou les gens comme vous et moi dans leur quête du mieux-être », affirme Philippe-Antoine Defoy, Popeye's Suppléments Québec & Maritimes.

Où les Québécois se procurent-ils leurs suppléments ?

Parmi les principaux endroits où il est possible d'acheter ces produits, la bannière québécoise Popeye's Suppléments occupe le premier rang parmi les détaillants spécialisés, et le deuxième rang globalement, tout juste derrière la pharmacie.

Les prix avantageux et les rabais (56%) suivis de la qualité des produits offerts (54%) sont les deux critères les plus importants pour le choix d'une bannière où acheter des suppléments.

« Nous avons été agréablement surpris d'apprendre que les consommateurs québécois de suppléments sont d'avis que le principal bienfait est l'amélioration générale de leur santé. Le monde de l'entrainement physique a évolué, au même titre que notre conception du mieux-être. Les produits vendus chez Popeye's accompagnent chaque client dans l'atteinte de leur plein potentiel, et ce, peu importe leur objectif », souligne Philippe-Antoine Defoy, Popeye's Suppléments Québec & Maritimes.

À propos de Popeye's Suppléments

Popeye's Suppléments est le plus important détaillant de nutrition sportive au Canada avec plus de 100 magasins à travers le pays! Nous offrons des solutions au client désirant améliorer sa santé, peu importe son objectif. Le succès exceptionnel de Popeye's suppléments au cours de ces années vient non seulement du travail acharné, mais aussi du souci de combler nos clients en leur offrant des solutions et des résultats optimaux. Popeye's Suppléments est le nom le plus puissant de l'industrie de la nutrition sportive au Canada. Nos équipes sont composées de gens passionnés, que ce soit par la santé, les suppléments, la nutrition et l'exercice. Avec plus de 2000 produits provenant de plus de 70 compagnies différentes, nous vous offrons les meilleurs produits naturels des meilleures compagnies québécoises et canadiennes.

À propos du sondage

Un sondage Web a été réalisé auprès de 1001 répondants. L'échantillon a été tiré à partir du panel d'internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population. 1001 résidents de la province de Québec, âgés de 16 et plus s'exprimant en français ou en anglais. La collecte des données s'est déroulée du 12 au 18 mai 2021 inclusivement.

SOURCE Popeye's Suppléments

Renseignements: Marie-Michelle Chartier, Hill + Knowlton Stratégies, 514-435-7208, [email protected]