L'entreprise québécoise prend les grands moyens en lançant son initiative d'aide « Tendre la main »

LONGUEUIL, QC, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le nombre de personnes en situation précaire monte en flèche dans la région métropolitaine depuis le début de la crise de la COVID-19, Supermax Healthcare Canada (« Supermax»), propriétaire de la marque de commerce Aurelia Gloves Canada®, a lancé au printemps 2020 l'initiative « Tendre la main » visant, dans un premier temps, à approvisionner gratuitement en équipements de protection individuelle (EPI) des organismes à but non-lucratif de Montréal et du Québec.

« Nous traversons une période difficile sans précédent, et les Québécois et Québécoises en situation précaire sont parmi ceux les plus durement touchés ces derniers mois, affirme Sylvain Bergeron, Vice-président exécutif de Supermax Healthcare Canada. C'est notre devoir à tous de contribuer à l'effort collectif visant à limiter la propagation du virus, non seulement en assurant la santé de nos travailleurs de première ligne, mais aussi celle de nos concitoyens les plus vulnérables. »

Après avoir communiqué avec des organismes clés sur le terrain, dont Centraide du Grand Montréal, Moisson Montréal, l'Itinéraire et plusieurs autres, Supermax a dressé une liste d'organismes de toutes tailles dont les besoins sont les plus criants. Toutefois, la distribution efficiente et coordonnée pouvant parfois représenter une tâche difficile, Supermax a uni ses forces à celles d'Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. (EY), un prestataire de services professionnels de premier plan, pour la planification et la logistique de distribution de plus de 300,000 gants.

Dans un deuxième temps, Supermax a donné plus de 100,000 unités de masques médicaux, désinfectants à main et visières de protection aux Centres Jeunesse de Montréal et aux Banques Alimentaires du Québec (BAQ), représentant plus de 100 organismes à but non-lucratif du Québec.

À ce jour, l'initiative « Tendre la main » a permis de distribuer plus de 400,000 paires de gants, masques, et autres équipements de protection à plus de 150 organismes au Québec, assurant un approvisionnement pour plus de 10 semaines au sein de ces organismes.

« Au-delà de notre effort de distribution de gants et d'autres EPI, nous avons à coeur de renseigner les Québécois et les Québécoises sur l'utilisation de ces équipements de protection, souligne M. Bergeron. Il est important de réaliser qu'une paire de gants ou un masque ne sont qu'une première étape pour se protéger. C'est la connaissance et l'application de protocoles d'utilisation avant, pendant et après le port des équipements, comme le lavage des mains, qui permettent d'assurer une protection complète. »

En complément à des contributions en EPI, Supermax a également soutenu financièrement pour un montant total de plus de 65 000 $, plusieurs causes touchant de très près nos communautés locales et nationales telles que Moisson Rive Sud, la Guignolée, November et Les P'tits Lutins.

Supermax espère que d'autres fabricants et distributeurs d'équipements de protection individuelle prendront part au mouvement. Comme le réseau d'approvisionnement et de distribution est maintenant pleinement opérationnel, il ne suffirait que de quelques jours pour subvenir aux besoins hebdomadaires des organismes si les volumes nécessaires pour ces équipements étaient engagés.

À propos de Supermax Healthcare Canada inc.

Supermax Healthcare Canada inc. est une compagnie membre du Groupe Supermax Berhad, située en Malaisie. Le groupe Supermax Berhad est le deuxième plus grand fabricant de gants jetables au monde et exporte ses produits vers plus de 160 pays. Fondée en 2004, Supermax Healthcare Canada inc. est située à Longueuil et compte une vingtaine d'employés. En tant que fabricant de ses propres produits, Groupe Supermax Berhad a développé une gamme de marques à succès telles que Supermax, Aurelia et Maxter, proposant des produits tels que des gants, des masques et d'autres équipements de protection individuelle fiables et reconnus par les laboratoires, les hôpitaux, les pharmaciens, les médecins et les chirurgiens du monde entier.

Pour en savoir davantage sur l'initiative, visitez le site https://aureliaglovescanada.com/a-propos/tendre-la-main/

Pour en savoir plus sur Aurelia, visitez le site aureliaglovescanada.com ou visitez notre page Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Supermax Healthcare Canada Inc.

Renseignements: Sylvain Bergeron, [email protected], 450 926-2828 poste 224; Nicolas Bergeron, [email protected], 450 926-2828