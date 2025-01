CAMBRIDGE, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - Franchissant une étape importante, Supérieur Propane annonce un partenariat avec la Ville de Chilliwack pour passer du propane traditionnel au propane renouvelable. Supérieur a effectué la première livraison de propane renouvelable à la Ville de Chilliwack en septembre 2024, marquant ainsi le premier pas de la Ville vers le remplacement progressif du propane classique par le propane renouvelable dans son parc de véhicules. Cette initiative s'inscrit dans la vision plus générale de Supérieur Propane qui souhaite augmenter la disponibilité sur le marché canadien du propane renouvelable qui est sobre en carbone.

« Notre partenariat avec la Ville de Chilliwack représente notre entrée sur le marché du propane renouvelable, et nous sommes fiers d'ouvrir la voie en développant cette partie importante du marché de l'énergie au Canada », a déclaré Rick Carron, président de Supérieur Propane.

Le propane renouvelable fourni par Supérieur Propane s'intègre parfaitement au réseau de ravitaillement en auto propane de la Ville de Chilliwack. Celle-ci prévoit d'exploiter environ 100 véhicules alimentés uniquement à l'auto propane. Ces véhicules de diverses marques et classes, et divers types de moteurs servent à tout un éventail de tâches municipales, notamment le balayage des rues, le déneigement et autres tâches d'entretien des routes.

« Supérieur Propane nous a aidés à démontrer le rendement réel et le potentiel de réduction des émissions du propane renouvelable, tout en assurant une intégration facile à nos véhicules au propane actuels », a affirmé Ken Popove, maire de la ville de Chilliwack. « La transition a été harmonieuse et nos véhicules ont la même puissance et le même rendement qu'avant. »

En tant que combustible de remplacement « prêt à l'emploi », le propane renouvelable ne nécessite aucune modification des infrastructures, ce qui permet à Supérieur Propane de tirer parti de son vaste réseau de distribution pour le livrer à un plus grand nombre de clients à mesure qu'elle assure un approvisionnement plus important. Les consommateurs peuvent facilement passer au propane renouvelable et profiter des avantages d'une source d'énergie sobre en carbone1 sans coûts d'installation supplémentaires.

À propos de Supérieur Propane

Supérieur Propane possède le plus grand réseau de distribution au Canada pour fournir de manière fiable des solutions de rechange sobres en carbone et propres aux résidences et aux entreprises. Supérieur compte environ 200 emplacements de service et de distribution pour servir efficacement des clients du secteur résidentiel, commercial, agricole et industriel et les aider à réduire leurs émissions et leurs coûts. Supérieur Propane emploie plus de 1 000 Canadiens et livre chaque année plus de 1,2 milliard de litres de propane dans plus de 10 000 communautés. Supérieur est en affaires depuis 1951 et est l'entreprise canadienne de distribution de propane de Superior Plus Corp.

À propos de la Ville de Chilliwack

Chilliwack compte plus de 105 000 habitants qui résident dans le territoire traditionnel, ancestral et non cédé des Salish Stó:lō du litoral. C'est une ville entourée de beauté naturelle qui offre de nombreuses possibilités de loisirs et de mode de vie et possède un secteur des affaires solide, notamment des industries agricoles, industrielles et commerciales prospères.

_________________________________ 1 Supérieur définit « sobre en carbone » et « combustibles plus sobres en carbone » comme les combustibles à plus faible intensité en carbone que les combustibles fossiles pouvant être utilisées de la même façon (p. ex. le diesel ou l'essence).

