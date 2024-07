Le prix ultime comprend 4 billets et un voyage tous frais payés pour assister à la première mondiale du film

MONTRÉAL, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Libérez le superhéros qui sommeille en vous alors qu'une formidable promotion de cartes à collectionner Marvel débarque dans votre épicerie. C'est l'heure de se lancer dans une aventure épique remplie d'objets de collection, de jeux et de prix incroyables !

Dès le 1er août, Marvel offrira des cartes de collection exclusives aux clients qui feront leurs achats en magasin et en ligne chez MaxiMD, ProvigoMD, et PharmaprixMD partout au Québec. Il y a au total quatre-vingt-dix cartes de personnages à collectionner et chaque paquet contient quatre cartes. Un paquet est offert gratuitement avec tout achat de 25 $*, et les clients peuvent obtenir un album de collection Marvel exclusif pour seulement 5 $. Les cartes et l'album de collection sont entièrement fabriqués à partir de carton certifié FSCMD provenant de forêts gérées de manière responsable, et ils sont recyclables.

Pour célébrer ce partenariat extraordinaire, un certain nombre de produits Avengers et Spider-Man seront vendus dans les magasins participants dans les allées des jouets, des vêtements et des articles de décoration. Il y aura des activités Marvel en magasin, notamment une chasse au trésor de mots croisés sur le thème Marvel et une chance pour un client de gagner 4 billets et un voyage tous frais payés pour assister à la première mondiale de Captain America: Brave New World de Marvel Studios, à Los Angeles.** Ce prix unique comprend quatre vols aller-retour pour Los Angeles, deux nuits à Hollywood, de l'argent de poche, une visite guidée d'Hollywood et des billets pour assister à la première mondiale du film Captain America: Brave New World de Marvel Studios au théâtre El Capitan de Los Angeles.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons excitantes de démontrer notre gratitude envers nos clients et quelle belle façon de le faire conjointement avec Marvel », explique Mary MacIsaac, Vice-présidente principale, Marketing et marques contrôlées, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Que vous consultiez nos nouvelles promotions en circulaire, nos offres spéciales en prime de la semaine sur les grandes marques ou que vous profitiez des aubaines Prix fous du mois, Marvel vous fera à coup sûr vivre une expérience de magasinage encore plus agréable.»

*Des conditions et des exclusions s'appliquent. **Aucun achat requis. Le concours se termine le 12 septembre 2024. La valeur approximative du prix est de 10 000 $ CA.

Pour de plus amples renseignements sur l'Univers Loblaw, y compris sur les concours, veuillez consulter le site : www.loblawuniverse.ca

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Pharmaprix, Maxi, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 16 millions de membres actifs et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

