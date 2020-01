Super Écran : Bell abuse encore une fois de sa position dominante

MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'une autre manœuvre anticoncurrentielle de Bell, Vidéotron se voit aujourd'hui contrainte de retirer l'offre sur demande offerte jusqu'à tout récemment avec la chaîne Super Écran. La compagnie torontoise retire également en date d'aujourd'hui les accès à son application Super Écran Go aux clients de Vidéotron abonnés à la chaîne portant le même nom. Vidéotron dénonce l'attitude de Bell qui utilise encore une fois de sa position dominante sur le marché afin de désavantager son principal concurrent, et ce, au détriment des consommateurs.

Les clients de Vidéotron touchés par ces changements recevront un courriel au courant de la journée. Ceux qui souhaitent se désabonner des chaînes linéaires de Super Écran peuvent le faire en tout temps via l'espace client ou en contactant le service à la clientèle au 1 877 512-0911.

