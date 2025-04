Tous les magasins Super C offrent désormais des assortiments de produits périssables invendus sur Too Good To Go -- une solution économique, à portée de main des consommateur•trice•s.

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - L'enseigne Super C et l'entreprise à impact social Too Good To Go sont fières d'annoncer un partenariat majeur, offrant aux Québécois•e•s une autre façon de réaliser des économies à l'épicerie et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Un an après son lancement réussi dans une centaine de magasins Metro au Québec, l'application anti-gaspillage est maintenant déployée dans tous les magasins Super C de la province.

Les 113 magasins Super C offrent maintenant des sacs surprises de produits offerts à une fraction du prix. (Groupe CNW/METRO INC.)

En 2025, 86 % des Québécois•e•s ont l'intention de prendre au moins une mesure pour réduire le gaspillage alimentaire*, et notamment celle d'acheter des surplus ou des produits imparfaits à l'épicerie. Grâce à ce partenariat, Super C et Too Good To Go permettent aux consommateur•trice•s de réserver, à une fraction du prix, des aliments invendus du jour encore consommables.

Via l'application, quatre types d'assortiments de produits périssables sont proposés : fruits et légumes, viandes, produits laitiers, et boulangerie-pâtisserie. Chaque assortiment est vendu à prix réduit, et disponible en cueillette entre midi et 18 h au comptoir de courtoisie.

« Chez Super C, nous nous engageons au quotidien à offrir de la valeur à notre clientèle, sans compromis sur la qualité. En offrant ces assortiments à petit prix, nous donnons une seconde chance à des produits encore parfaitement consommables, tout en répondant aux besoins de notre clientèle qui recherchent des options économiques et responsables. » a déclaré Loïc Cloutier, vice-président principal, Super C.

Cette annonce de partenariat s'inscrit dans la continuité du succès de la collaboration entre la bannière Metro et Too Good To Go, tant au Québec qu'en Ontario, ayant permis de sauver plus de 750 000 kilos de nourriture du gaspillage depuis décembre 2022. Son déploiement chez Super C vient amplifier l'impact positif de METRO sur la lutte contre le gaspillage alimentaire au Québec.

« Pouvoir s'associer avec Super C est un pas important vers une lutte renforcée contre le gaspillage alimentaire. Nous sommes fiers de l'étroite collaboration que nous avons pu tisser avec le groupe METRO. Plus de 1,5 million de repas ont déjà été sauvés au Québec via Too Good To Go, grâce à l'engagement de plus de 4 000 commerces locaux, depuis plus de trois ans. Nous sommes heureux de pouvoir désormais compter sur les équipes de Super C pour amplifier nos efforts et encourager des habitudes de consommation plus durables », a ajouté Andrea Li, directrice nationale de Too Good To Go Canada.

METRO s'investit depuis plusieurs années dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment avec le programme « Ensemble, évitons le gaspillage », qui offre 30 % de rabais sur les produits approchant leur date limite de consommation, et Récupartage, qui redistribue les invendus par l'intermédiaire de ses partenaires : Les Banques alimentaires du Québec, Second Harvest et Feed Ontario. En 2024, plus de 8,5 millions de kilos de nourriture ont été récupérés par ces derniers.

L'application Too Good To Go est disponible en téléchargement gratuit dans l'App Store d'Apple pour iOS et Google Play pour Android. Pour en savoir plus sur Too Good To Go et pour trouver des conseils et astuces pour moins gaspiller, suivez la page Instagram TooGoodToGo.can.

À propos de METRO inc.



Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

À propos de Too Good To Go



Too Good To Go est une entreprise à impact social certifiée B Corp qui met en relation les consommateurs•trices avec des commerces alimentaires pour sauver de la nourriture invendue et éviter qu'elle ne soit gaspillée. Avec 100 millions d'utilisateurs et 170 000 partenaires actifs dans 19 pays, Too Good To Go est la première application de lutte contre le gaspillage alimentaire au monde.

Depuis son lancement en 2016, Too Good To Go a contribué à sauver plus de 400 millions de repas, ce qui a permis d'éviter les émissions d'1,1 million de tonnes d'équivalent CO2. Selon le Rapport Drawdown (2020), la lutte contre le gaspillage alimentaire est la solution clé pour résoudre la crise climatique. Pour plus d'informations, consultez https://www.toogoodtogo.com/fr-ca/press.

*Sondage Léger pour Too Good To Go (2024)

