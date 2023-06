SUNRATE conclut son cycle de financement de série D-1 avec Prosperity7 Ventures en tant que principal investisseur

SINGAPOUR, le 27 juin 2023 /CNW/ - SUNRATE, la plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie, a annoncé aujourd'hui que Prosperity7 Ventures, le fonds de croissance diversifié d'Aramco Ventures, a investi dans l'entreprise dans le cadre de son plus récent cycle de financement de série D-1.

Prosperity7 Ventures a dirigé le cycle de financement de série D-1, qui comprenait également un investissement subséquent de Softbank Ventures Asia.

Selon FXC Intelligence, le marché mondial des paiements transfrontaliers dans les segments interentreprises devrait représenter un volume de 56 100 milliards de dollars d'ici 2030. SUNRATE est prête à tirer parti de cet énorme potentiel commercial. L'entreprise a l'intention d'utiliser les fonds pour mener d'autres plans d'expansion, ainsi que pour réaliser des investissements stratégiques afin d'approfondir davantage les produits et services de pointe de SUNRATE, comme les paiements internationaux et les services de recouvrement mondiaux, afin de renforcer sa position de chef de file en tant que plateforme de paiements transfrontaliers dans les segments interentreprises au sein des marchés émergents.

Récemment, SUNRATE a également annoncé avoir obtenu le permis Capital Markets Services (« CMS ») décerné par l'Autorité monétaire de Singapour. SUNRATE est l'une des rares entreprises à Singapour qui détient également un permis Major Payment Institution (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour pour le service d'attribution de comptes, le service de transfert de fonds à l'échelle locale, le service de transfert de fonds transfrontalier, le service d'acquisition de comptes de commerçants et le service d'émission de monnaie électronique, en plus du permis CMS.

Voici la déclaration de M. Paul Meng, cofondateur de SUNRATE : "Dans ce contexte macroéconomique difficile, le fait que des investisseurs nouveaux et actuels de renom investissent dans SUNRATE témoigne de notre forte croissance soutenue et de notre capacité manifeste. Les investissements de Prosperity7 Ventures nous placent en excellente position pour accélérer notre croissance et répondre à la demande sans cesse croissante pour notre solution de paiement transfrontalier dans les segments interentreprises de calibre mondial au sein des marchés émergents, en misant sur un plan d'expansion vers d'autres marchés émergents comme le Moyen-Orient. »

« L'application de technologies de pointe pour relever les défis dans le domaine des finances et des paiements permet d'exploiter un potentiel énorme et d'avoir un impact positif important sur la transformation de l'économie et de la société », a déclaré Aysar Tayeb, premier directeur général de Prosperity7 Ventures. « Au cours des dernières années, SUNRATE a mis sur pied un vaste réseau de paiements interentreprises qui s'attaque à un important goulot d'étranglement en favorisant des paiements transfrontaliers rapides et faciles. Nous sommes très heureux de diriger cette ronde d'investissement, et de nous nous associer à SUNRATE et appuyer la croissance continue et l'essor de son système de paiement unique dans de nouvelles régions géographiques. »

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, SUNRISE est reconnu comme le principal fournisseur de solutions et a permis à différentes entreprises d'exercer leurs activités et de prendre de l'expansion à l'échelle locale et internationale dans plus de 150 pays et régions grâce à sa plateforme exclusive de pointe, à son vaste réseau mondial et à ses API robustes. L'entreprise, dont le siège social mondial est situé à Singapour et qui exploite des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, travaille en partenariat avec les principales institutions financières mondiales, comme Citibank, Standard Chartered et Barclays, et constitue le membre principal de Mastercard et de Visa.

Pour en savoir plus sur SUNRATE, visitez le site https://www.sunrate.com/ .

À propos de Prosperity7 Ventures

Prosperity7 Ventures (P7) est le fonds de croissance diversifié d'Aramco Ventures, une filiale d'Aramco, la plus importante société intégrée dans le domaine de l'énergie et des produits chimiques au monde. Le nom du fonds est inspiré de « Prosperity Well », le septième puits de pétrole foré en Arabie saoudite et le premier à extraire du pétrole. En faisant progresser cette histoire pionnière, nous investissons à l'échelle mondiale, dans une perspective à long terme, dans des technologies révolutionnaires et des modèles d'affaires transformationnels qui favoriseront notre prospérité et des retombées positives à grande échelle.

https://www.prosperity7vc.com/

