SUNRATE s'intègre à Outpayce from Amadeus

SINGAPOUR, le 7 août 2024 /CNW/ - SUNRATE, une plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie pour les entreprises du monde entier, a annoncé avoir conclu un partenariat avec Outpayce from Amadeus, qui contribuera à améliorer et à automatiser l'expérience de paiement interentreprises pour les entreprises de voyages à l'échelle mondiale; en mettant l'accent sur la région de l'Asie-Pacifique (APAC).

Dans le cadre de ce partenariat, les vendeurs de voyages (c.-à-d. les agences de voyages en ligne et les agences de voyages) sont maintenant en mesure de générer et d'utiliser les cartes virtuelles de SUNRATE pour leurs besoins en matière de paiements d'entreprise, comme les paiements aux compagnies aériennes, aux hôtels et à d'autres fournisseurs par l'entremise du portefeuille interentreprises d'Outpayce. Le partenariat d'aujourd'hui s'appuie sur une nouvelle relation stratégique pour proposer un moyen rapide, sécurisé et automatisé de faire et de recevoir des paiements par l'intermédiaire du portefeuille interentreprises d'Outpayce grâce à la technologie de paiement virtuel offerte par Mastercard.

De plus, les vendeurs de voyages seront également en mesure de prendre de l'expansion facilement dans la région de l'Asie-Pacifique, les cartes commerciales virtuelles de SUNRATE permettant le règlement des dépenses par carte dans plus de 15 devises.

Coco He, directeur général de SUNRATE, a déclaré : « Nous restons déterminés à constamment faire preuve d'innovation en ce qui concerne nos solutions de voyage en ligne, et ce partenariat avec Outpayce nous met sur la bonne voie pour devenir le partenaire unique interentreprises de l'industrie du voyage. »

Voici la déclaration de Claudio Santos, chef des ventes commerciales, Vendeurs de voyages, Outpayce from Amadeus

« Chez Outpayce, nous nous engageons à offrir une vaste gamme d'options de cartes virtuelles dans le portefeuille interentreprises afin que les agences puissent payer leurs fournisseurs en fonction de leur stratégie. « Les cartes émises par SUNRATE proposent de nouvelles options intéressantes dans toute la région de l'Asie-Pacifique qui profiteront à notre communauté de vendeurs de voyages. »

SUNRATE est certifié conforme à la norme internationale de sécurité des données financières : norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS), niveau 1.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, SUNRISE est reconnu comme le principal fournisseur de solutions et a permis à différentes entreprises d'exercer leurs activités et de prendre de l'expansion à l'échelle locale et internationale dans plus de 190 pays et régions grâce à sa plateforme exclusive de pointe, à son vaste réseau mondial et à ses API robustes.

L'entreprise, dont le siège social mondial est situé à Singapour et qui exploite des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, travaille en partenariat avec les principales institutions financières mondiales, comme Citibank, Standard Chartered, Barclays et J.P. Morgan, et constitue le membre principal de Mastercard et de Visa.

Pour en savoir plus sur SUNRATE, visitez le site https://www.sunrate.com/.

À propos d'Outpayce

Amadeus améliore l'expérience de voyage pour tous, partout en inspirant l'innovation, les partenariats et la responsabilité envers les gens, les lieux et la planète.

En tant qu'entreprise en propriété exclusive, Outpayce from Amadeus est la prochaine étape de croissance des activités de paiement d'Amadeus avec de nouveaux investissements dans les talents, une plateforme API ouverte et une licence pour offrir de nouveaux services de paiement réglementés.

Outpayce offre des expériences de voyage plus harmonieuses de bout en bout, ce qui simplifie les paiements de voyage. Notre plateforme ouverte qui relie les fournisseurs de technologies financières et de services bancaires à l'ensemble de l'écosystème du voyage permet aux clients et aux voyageurs de profiter facilement des nouveaux progrès en matière de paiements.

Outpayce Xchange Payment Platform (XPP) relève des défis dans des domaines comme l'authentification, l'acceptation et les taux de change (FX) pour les vendeurs de voyages et donne accès à des partenaires qui règlent des problèmes comme les débits compensatoires et la gestion de la fraude pour offrir une expérience globale plus harmonieuse au voyageur.

Dans le domaine des paiements interentreprises, Outpayce organise les paiements au moyen d'une gamme de cartes virtuelles, de devises et de méthodes de paiement afin d'optimiser les coûts, l'acceptation et la souplesse lorsqu'un vendeur de voyages a besoin de payer un fournisseur.

Outpayce offre une expérience de bout en bout en poursuivant sa collaboration avec toutes les équipes d'Amadeus et en intégrant ses capacités dans toutes les applications d'Amadeus. L'avenir des voyages réside dans les paiements faciles.

Pour en savoir plus sur Outpayce, rendez-vous au www.outpayce.com.

