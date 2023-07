SUNRATE clôt le cycle de financement de série D-2 mené par Sequoia Capital Southeast Asia (maintenant connue sous le nom de Peak XV Partners)

SINGAPOUR, 26 juillet 2023 /CNW/ - SUNRATE, une plateforme mondiale intelligente de gestion des paiements et de la trésorerie, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé un cycle de financement de série D (série D-2) mené par Sequoia Capital Southeast Asia (maintenant connu sous le nom de Peak XV Partners). Prosperity7 Ventures et Softbank Ventures Asia y ont également contribué.

Le financement permettra à SUNRATE d'accélérer ses plans d'expansion à l'échelle mondiale en favorisant le développement novateur de ses technologies, en approfondissant ses produits et services de pointe, en embauchant les meilleurs talents de l'industrie et en offrant la souplesse nécessaire pour explorer d'autres possibilités stratégiques.

SUNRATE offre des produits et des services de paiement mondiaux aux entreprises du monde entier, y compris les paiements internationaux, les services de recouvrement mondiaux, l'émission de cartes commerciales et la gestion de la trésorerie. Les entreprises peuvent effectuer des paiements dans plus de 150 pays et effectuer des transactions dans plus de 100 devises. Elles profitent également de services de recouvrement mondiaux disponibles dans plus de 30 devises, peuvent recouvrir des fonds dans plus de 10 grandes devises (comme s'il s'agissait de paiements locaux) et régler leurs dépenses par carte dans plus de 15 devises. Dans le cadre de la vision mondiale de SUNRATE visant à promouvoir la numérisation interentreprises, elle offre également des outils de gestion de trésorerie efficaces comme TreasuryOS et RiskOS, afin de permettre aux entreprises de gérer et de superviser leurs actifs financiers, leurs passifs et leurs liquidités.

Paul Meng, cofondateur de SUNRATE, a déclaré : « Nous avons lancé SUNRATE avec l'objectif modeste d'améliorer l'expérience de paiement des petites et moyennes entreprises (PME). Au fil des ans, nous avons été témoins de la façon dont nos produits et services ont profité aux entreprises, en offrant des transactions rapides et sécuritaires, un service à la clientèle de haut niveau ainsi que des coûts moins élevés et une transparence sur le plan des coûts. Le fait que des investisseurs prestigieux comme Peak XV Partners se soient joints à nous témoigne de nos efforts et de notre rendement et consolide notre position en tant que plateforme de paiement interentreprises internationale de premier plan dans les marchés émergents. En éliminant les complications liées aux paiements et en aidant les entreprises dans leurs efforts de numérisation, SUNRATE leur donne les moyens de prendre de l'expansion au-delà des frontières de façon transparente et efficace. »

Au cours de la dernière année, les activités de SUNRATE ont pris beaucoup d'ampleur, notamment au sein des marchés émergents. SUNRATE a l'intention d'utiliser les fonds recueillis grâce à ce cycle de financement pour accélérer sa croissance dans les marchés émergents, comme l'Asie du Sud-Est et l'Inde, et continuer d'intégrer de nouveaux clients à l'échelle mondiale. L'entreprise continuera d'attirer les meilleurs talents pour suivre sa trajectoire de croissance mondiale.

Voici la déclaration d'Abheek Anand, directeur général de Peak XV : « Les paiements transfrontaliers des entreprises constituent une base essentielle pour le commerce international, un marché de plusieurs billions de dollars. SUNRATE a mis sur pied un réseau de paiement mondial exclusif et un portefeuille de produits diversifié afin de fournir des capacités de paiement rapides, conformes aux règlements et à faible coût à des clients dans de multiples marchés en Asie. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe alors qu'elle poursuit sa croissance rapide et durable en tant que chef de file du marché émergent dans cette catégorie importante. »

L'afflux d'investissements arrive à point nommé, car les débouchés pour SUNRATE en ce qui concerne les paiements interentreprises transfrontaliers et par carte continuent de croître rapidement au sein des marchés émergents. Selon FXC Intelligence, le marché mondial des paiements transfrontaliers dans les segments interentreprises devrait représenter un volume de 56 100 milliards de dollars américains d'ici 2030.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme mondiale intelligente de paiement et de gestion de trésorerie pour les entreprises du monde entier. Depuis sa création en 2016, SUNRISE est reconnu comme le principal fournisseur de solutions et a permis à différentes entreprises d'exercer leurs activités et de prendre de l'expansion à l'échelle locale et internationale dans plus de 150 pays et régions grâce à sa plateforme exclusive de pointe, à son vaste réseau mondial et à ses API robustes. L'entreprise, dont le siège social mondial est situé à Singapour et qui exploite des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, travaille en partenariat avec les principales institutions financières mondiales, comme Citibank, Standard Chartered et Barclays, et constitue le membre principal de Mastercard et de Visa. Pour en savoir plus sur SUNRATE, visitez le site https://www.sunrate.com/ .

À propos de Peak XV Partners (anciennement Sequoia Capital India & SEA)

Peak XV Partners (anciennement Sequoia Capital India & SEA) est une société de capital-risque et d'investissement de croissance de premier plan qui investit en Inde, en Asie du Sud-Est et ailleurs. Peak XV (prononcé « Peak Fifteen ») était le nom anciennement utilisé pour le mont Everest avant qu'il ne soit rebaptisé ainsi. Il incarne tout ce en quoi nous croyons en ce qui concerne la construction durable d'entreprises solides et qui inspirent la grandeur.

Dans le cadre de nos activités dans la région au cours des 17 dernières années, Peak XV a pris de l'expansion et gère maintenant plus de 9 milliards de dollars de capital répartis en 13 fonds, et investit dans plus de 400 entreprises. Pour en savoir plus, consultez peakxv.com.

