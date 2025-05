SHANGHAI, 20 mai 2025 /CNW/ - SUNMI a fait forte impression lors du 25e salon CHINASHOP, qui s'est tenu au Shenzhen World Convention and Exhibition Center du 8 au 10 mai 2025. Il s'agit de sa huitième participation consécutive à cet événement majeur dédié aux technologies de vente au détail. Lors du salon, SUNMI a présenté ses dernières offres, notamment la tablette commerciale CPad et la série FLEX 3, tout en discutant avec les chefs de file du secteur afin d'étudier des solutions commerciales visant à améliorer la valeur marchande.

En se concentrant sur les besoins opérationnels qui diffèrent de ceux des tablettes grand public et industrielles, SUNMI a présenté la tablette commerciale intelligente SUNMI CPad. Disponible en trois tailles (8,7 po, 11 po et 14 po), la CPad est suffisamment polyvalente pour s'adapter à divers types d'entreprises. Son design innovant de verrouillage rapide au dos permet de la fixer et de la retirer facilement tout en garantissant stabilité et sécurité. Équipée d'une suite d'accessoires modulaires, elle est parfaitement adaptée aux environnements de vente au détail, de restauration, d'hôtellerie et de fabrication. Alimentée par la plateforme 8 cœurs 8+128 G de Qualcomm, la CPad gère efficacement les tâches complexes et bénéficie d'une garantie de trois ans et d'un support de cinq ans pour des performances constantes dans les applications critiques pour l'entreprise.

La série FLEX 3, composée d'écrans interactifs, a également fait ses débuts en Chine. Elle propose trois tailles d'écran, diverses options de montage et des modules périphériques. Ces configurations flexibles ouvrent de nombreuses possibilités commerciales, ce qui permet aux utilisateurs de reconfigurer rapidement leur équipement et d'améliorer leur agilité opérationnelle et leur productivité.

Dans le cadre d'une mise à niveau complète de sa gamme d'appareils mobiles et de bureau, SUNMI a présenté l'appareil portable L3, conçu pour optimiser l'efficacité tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise. Le L3 offre une évolutivité qui améliore les processus, de la fabrication au service en salle, augmentant ainsi le rendement global. Le SUNMI M3, spécialement conçu pour les restaurants, dispose d'un écran HD de 6,75 po et d'une gamme d'accessoires de qualité professionnelle qui favorisent le fonctionnement mains libres, améliorant ainsi l'efficacité dans les environnements de restauration très fréquentés.

Afin d'intégrer davantage l'IA et l'IdO, SUNMI a intégré six modules d'IA (commande vocale, reconnaissance faciale, contrôle gestuel, analyse visuelle, autodiagnostic et prévention intelligente des pertes) pour améliorer la productivité et l'interaction avec l'utilisateur. La zone d'expérience SUNMI AI a effectué des démonstrations immersives mettant en évidence les avantages concrets des technologies de vente au détail intelligentes.

Suscitant un vif intérêt, la solution SUPER à double système d'exploitation permet de passer de Windows à Android en un seul clic, grâce à la série SUNMI K2, la gamme T3 PRO, la série FLEX 3 et le CPad. De plus, SUNMI Hyper Wi-Fi, conçu pour les environnements professionnels très exigeants, offre une solution réseau robuste avec une portée et une pénétration dix fois supérieures à celles du Wi-Fi traditionnel.

En collaboration avec plus de 20 partenaires de son écosystème, SUNMI a développé des solutions sur mesure pour la restauration à service complet, la restauration rapide, les chaînes de salons de thé et de cafés, l'épicerie et les commerces de proximité, la vente au détail de produits de beauté, les industries verticales et les pharmacies intelligentes. Ces présentations immersives ont mis en évidence la transformation numérique complète de plusieurs secteurs. SUNMAX a collaboré avec plus de dix éditeurs de logiciels pour créer une plateforme unifiée de développement et de distribution d'applications, afin d'offir des solutions intelligentes et prêtes à l'emploi aux marchés de la restauration rapide, de l'épicerie, des produits pour bébés et maternité, du bien-être et de la santé, tout en prenant en charge le déploiement mondial sans faille pour les éditeurs de logiciels.

Au cours des deux journées de conférences organisées par SUNMI, plus de 20 partenaires ont partagé leurs connaissances et leurs stratégies de déploiement, notamment lors de discussions sur la plateforme de développement d'applications et le déploiement mondial. Les séances ont donné lieu à des idées concrètes, offrant aux participants une vision complète des solutions commerciales prêtes pour l'avenir.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Catherine Wang, [email protected]