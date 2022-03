Construit sur un terrain exceptionnel, le centre de villégiature Champions Run offre 483 emplacements pour VR combinés à un ensemble de chalets modèles contemporains pour votre séjour ou votre achat. Le centre de villégiature est doté d'un éventail de commodités de première classe et d'une gamme unique de services, dont un pavillon de 12 000 pieds carrés, une piscine de style centre de villégiature, une cascade rocheuse et deux bains à remous, une salle de bal avec scène et équipements audiovisuels, un centre de conditionnement physique à la fine pointe de la technologie, une variété d'activités récréatives comme le pickleball, des terrains de pétanque et de jeu de palets, etc. En outre, le centre de villégiature Sunlight Resorts offre tous les services Tiki Bar, une structure distinctive dans toutes les propriétés de la Floride.

« Sunlight Resorts a été fondé pour répondre à la demande des clients pour des centres de villégiature pour VR et des chalets tout neufs, modernes et haut de gamme en Floride, a déclaré Tristan Farrell, président de Sunlight Resorts. Avec une vision claire pour la prochaine génération de centres de villégiature pour VR, Sunlight Resorts développe des propriétés avant-gardistes et regorgeant de commodités et d'activités afin d'établir une nouvelle norme pour l'industrie. »

Étant donné qu'Ocala est une destination convoitée offrant des aventures équestres et possédant une riche histoire culturelle, les visiteurs de Champions Run ont l'occasion de vivre une expérience enrichissante en observant où les champions sont créés. De nombreux élevages de chevaux de la région proposent des visites pour voir certains des plus grands noms du sport, ainsi que des champions en devenir. Ceux qui souhaitent monter en selle pendant leur séjour peuvent découvrir le paysage d'Ocala et du comté de Marion grâce à l'une des nombreuses entreprises locales qui offrent des aventures équestres adaptées aux compétences de chacun.

Parmi les autres activités récréatives à Ocala, mentionnons l'exploration de champs luxuriants et ouverts où la faune et la flore sont florissantes, des rues historiques mettant en valeur des trésors historiques, de la pêche de première classe, des excursions en rivière au sein des sources naturelles avoisinantes, de l'exploration de la diversité botanique de la forêt nationale d'Ocala, de la tyrolienne au milieu des cimes des arbres et des canyons de calcaires, etc.

Sunlight Resorts a notamment reçu le prestigieux prix de voyage et de tourisme LUXlife au cours des deux dernières années pour son centre de villégiature Canopy Oaks à Lake Wales, en Floride, dans la catégorie « Best Holiday RV Resort - Florida ». Le prix récompense les entreprises d'hôtellerie les plus dynamiques, dévouées, motivées et considérées comme des modèles dans leur secteur.

Pour réserver à Champions Run, visitez le www.sunlight-resorts.com/resorts/champions-run/ et entrez SUNNY pour obtenir un rabais de 10 %, ou composez le 863 213-0346. Le rabais ne s'applique pas aux autres rabais ou promotions.

Pour en savoir plus sur Sunlight Resorts, visitez le www.sunlight-resorts.com et suivez l'entreprise sur les médias sociaux, sur Facebook.com/sunlight-resorts et sur Instagram à @sunlight.resorts pour rester à l'affût des activités en cours, des progrès réalisés dans les nouveaux parcs et des événements spéciaux.

À propos de Sunlight Resorts

Sunlight Resorts, en tant que nouveau promoteur de centres de villégiature pour VR comptant 30 ans d'expérience en développement immobilier dans le marché immobilier, conçoit des propriétés en fonction des commentaires des consommateurs, représentant la prochaine évolution de l'industrie de la construction relative aux VR et répondant aux désirs de ceux qui voyagent en VR ou qui en possèdent un. L'équipe de Sunlight Resorts a visité des propriétés pour VR partout au pays et a cherché à connaître les désirs des consommateurs, proposant des concepts avant-gardistes, originaux et luxueux pour offrir des expériences de villégiature exceptionnelles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1771865/Champions_Run_Luxury_RV_Resort_Ocala_Florida.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1388719/Sunlight_Resorts_Logo.jpg

SOURCE LD Promotions LLC DBA Sunlight Resorts

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Trey Lemon, Sunlight Resorts, tél. : 727 481-8274, courriel : [email protected]