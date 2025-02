BANGKOK, 27 février 2025 /CNW/ - SUNHOME, un pionnier mondial des systèmes énergétiques résidentiels intelligents, a officiellement lancé son expansion internationale depuis la Thaïlande sous le thème « Bright Tomorrow Starts Today. » Cet événement marquant a réuni des experts de l'industrie et des intervenants clés, renforcer l'engagement de SUNHOME à rendre les systèmes énergétiques durables et intelligents accessibles dans le monde entier.

Un système énergétique plus intelligent et plus vert pour chaque maison

Le système énergétique intelligent novateur de SUNHOME, qui comprend Oasis Home, Woods Home et Moss Home, combine harmonieusement la technologie photovoltaïque (PV), le stockage d'énergie, la recharge des véhicules électriques et la gestion de l'énergie pour optimiser la consommation d'énergie solaire. Conçu pour diverses résidences, des villas aux appartements, il soutient à la fois les installations solaires sur le toit et les balcons, répondant à divers besoins énergétiques des ménages.

La plateforme technologique exclusive de la centrale électrique à énergie renouvelable Power-Magic Cube de SUNHOME, conçue pour réduire les coûts d'électricité et permettre une autoconsommation de l'énergie renouvelable à 100 %, est au cœur de ses activités. Cette plateforme repose sur trois piliers de base : Ultimate Cube met l'accent sur la production et l'utilisation efficaces d'électricité; Agile Cube intègre une technologie d'optimisation numérique intelligente; Harmonious Cube introduit une technologie d'intégration basée sur la scène.

Pour assurer une expérience utilisateur transparente, SUNHOME offre des services complets tout au long du cycle de vie, y compris la conception, le financement, l'installation, l'entretien et les mises à niveau.

Écosystème mondial, vision locale

« Les familles sont le fondement de la société, et l'énergie domestique joue un rôle central dans l'atteinte de la carboneutralité mondiale, a déclaré Winson Jiao, président de SUNHOME Global. « Chez SUNHOME, nous sommes déterminés à repousser les limites de la technologie énergétique domestique et à donner aux ménages une plus grande indépendance et une plus grande efficacité énergétiques. »

Pour accélérer la transition vers l'énergie durable à l'échelle mondiale, l'entreprise a établi un solide écosystème de partenariats stratégiques, y compris un protocole d'entente avec l'ICBC (thaïlandais) en tant que partenaire financier, avec des partenaires de vente clés, élargissant l'accès à des solutions énergétiques intelligentes grâce à un financement novateur, une expertise du marché localisé et un réseau de services complet à l'échelle mondiale.

À propos de SUNHOME

Fondée en 2013, SUNHOME est une marque technologique du secteur mondial de l'énergie intelligente résidentielle, offrant un système énergétique intelligent résidentiel intégrant l'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie, le chargeur de VE et la gestion de l'énergie.

En tant que pionniers possédant plus d'une décennie d'expertise dans le domaine de l'énergie domestique, nous nous concentrons sur la technologie de centrale électrique développée par nous-mêmes comme innovation de base. Cela nous permet de construire un système de service complet couvrant la production d'énergie solaire, le stockage intelligent de l'énergie, la recharge efficace et la gestion de l'énergie, permettant ainsi aux ménages du monde entier d'adopter de façon transparente un mode de vie axé sur l'énergie verte et intelligente.

Pour en savoir plus, visitez www.sunhomeplant.comou communiquez avec nous à [email protected]

SOURCE SUNHOME