BANGKOK, le 25 févr. 2025 /CNW/ - SUNHOME, une marque technologique du secteur de l'énergie résidentielle intelligente, dévoilera ses plus récentes innovations lors d'un événement de lancement mondial en Thaïlande le 27 février. Sous le thème « Bright Tomorrow Starts Today », l'événement présentera le système énergétique résidentiel complet tout-en-un de SUNHOME, marquant un progrès important dans la façon dont les ménages produisent et gèrent l'énergie.

Présentation de systèmes énergétiques intelligents et durables

Alors que la demande mondiale en énergie augmente et que les préoccupations environnementales s'intensifient, le virage vers les énergies renouvelables est devenu impératif. Les systèmes énergétiques résidentiels intelligents offrent aux familles une autonomie énergétique, des avantages économiques à long terme et un mode de vie durable à la fois pratique et accessible.

Le système énergétique résidentiel avancé tout-en-un de SUNHOME combine la production d'énergie solaire, le stockage intelligent, le chargement efficace et la gestion de l'énergie axée sur l'IA. Adaptés à divers types de logements, y compris les villas, les maisons en rangée et les appartements, ces systèmes favorisent une autoconsommation totale de l'énergie renouvelable, réduisant efficacement les coûts d'électricité et favorisant le développement durable.

« Grâce à notre expertise approfondie dans le secteur de l'énergie intelligente, nous sommes déterminés à donner aux familles les moyens d'améliorer l'efficacité énergétique tout en soutenant une planète plus propre », a déclaré Winson Jiao, président de SUNHOME Global. « Notre croissance mondiale témoigne de notre détermination à répondre à la demande croissante de solutions énergétiques résidentielles intelligentes, fiables et écologiques. »

La plateforme technologique Power-Magic Cube de SUNHOME comprend une production d'énergie solaire à haut rendement et une optimisation axée sur l'IA, assurant une production maximale d'énergie tout en s'adaptant aux réseaux locaux. Ces technologies contribuent aux efforts mondiaux de carboneutralité, appuyant les objectifs régionaux de durabilité et la transition générale vers un avenir énergétique plus propre.

En offrant un écosystème de services complet, de la conception et du financement des systèmes à l'installation, à l'entretien et aux mises à niveau, SUNHOME crée une expérience utilisateur transparente. Son engagement envers les systèmes personnalisés signifie que les familles du monde entier profiteront de systèmes énergétiques adaptés aux différentes conditions climatiques et infrastructures de réseau et différents cadres politiques.

À propos de SUNHOME

Fondée en 2013, SUNHOME est une marque technologique du secteur mondial de l'énergie résidentielle intelligente offrant des systèmes énergétiques résidentiels intelligents intégrant l'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie, le chargeur de VE et la gestion de l'énergie.

En tant que pionniers possédant plus d'une décennie d'expertise dans le domaine de l'énergie domestique, nous nous concentrons sur la technologie de centrale électrique développée par l'entreprise en tant qu'innovation de base. Cela nous permet de construire un système de service complet englobant la production d'énergie solaire, le stockage intelligent de l'énergie, la recharge efficace et la gestion de l'énergie, permettant ainsi aux familles du monde entier d'adopter de façon transparente un mode de vie axé sur l'énergie verte et intelligente.

