MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Après avoir simplifié la vie de plus de 5 000 restaurants grâce au paiement par code QR au Canada, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Espagne, sunday complète son offre avec la commande par code QR. Cette solution inédite permet désormais aux clients de passer leur commande eux-mêmes et payer l'addition depuis leur téléphone intelligent en moins de 10 secondes.

sunday vise en priorité les établissements à fort trafic tels que les bars, les aires de restauration, la restauration rapide et les festivals, un marché estimé à plus de 400 milliards de dollars canadiens sur les cinq marchés où est implanté sunday (Canada, Etats-Unis, France, Espagne, Royaume-Uni).

L'attente est le principal fardeau des clients et des restaurateurs

« L'attente est la première raison d'abandon des commandes dans le secteur de la restauration rapide, déclare Roberto Casoli, directeur général de sunday au Canada. Dans un bar, le client commande en moyenne 2 fois et attend 24 minutes pour pouvoir commander et payer. Avec la commande par code QR, sunday simplifie à nouveau l'expérience au bénéfice des clients, des restaurateurs et des employé.e.s, car les clients peuvent désormais commander et payer en 10 secondes depuis leur téléphone intelligent. »

Concrètement, la solution est applicable à tous les types de commande :

Sur place, servi à table : scan & enjoy - les clients balaient le code QR de leur table, commandent, paient et se font servir à table (et ce, sans bouger de leur chaise).

Sur place, à récupérer au comptoir : scan & collect - les clients balaient le code QR et reçoivent une notification lorsque leur commande est prête à être récupérée sur place.

À emporter : scan & go - les clients balaient le code QR, commandent, paient et quittent avec leur commande.

Un engouement immédiat pour la solution

En France, 500 établissements ont déjà adopté la solution. Au Canada, des projets pilotes seront lancés à Montréal et à Toronto dans quelques restaurants clés à fort trafic. Après avoir observé le succès de la fonction de paiement par code QR, plusieurs restaurants ont exprimé le désir de pousser cette solution plus loin, avec l'option de commande par code QR. sunday a donc écouté cette forte demande de l'industrie qui sera déployée au courant des prochains mois.

« Nous avons constaté une augmentation des ventes de boissons et de hors-d'œuvre et une rotation plus rapide des tables. Nous comprenons que ce que nous faisons est un grand changement pour beaucoup de gens, a déclaré le propriétaire de Beyond the Pale, à Ottawa. La majorité des gens qui ont accepté de l'essayer ont apprécié la facilité de commande, la rapidité de livraison et le caractère unique de l'expérience. »

Pour les clients finaux, le bénéfice est simple : élimination de l'attente au comptoir pour demander une nouvelle tournée de bières, ainsi que le luxe de pouvoir s'asseoir et profiter à 100 % du moment sur place.

Pour les restaurateurs et les employé.e.s, les bénéfices sont multiples :

- Augmentation des commandes de 20 %

- Augmentation de la rotation des tables de 10 %

- 15 minutes gagnées par table

- Augmentation de 10 % du panier moyen, notamment en boissons et desserts

- Augmentation des pourboires de 18 %

« Depuis le premier jour de sunday, nous sommes obsédés par un objectif : que les clients profitent à 100 % de leur moment sur place et que les restaurateurs voient leur vie simplifiée. Désormais, avec la solution de sunday, plus personne n'aura à faire la queue au comptoir pendant 20 minutes pour pouvoir commander un verre ou un plat. C'est un changement absolu pour le secteur des bars, de la restauration et de l'hôtellerie, pour les clients et pour le personnel », déclare Victor Lugger, cofondateur et PDG de sunday.

sunday accélère son déploiement international

Après deux campagnes de financement qui ont permis d'obtenir un total de 120 millions de dollars en 2021, sunday poursuit son déploiement à l'international et se donne plusieurs objectifs :

Étendre sa présence géographique en Amérique du Nord et en Europe, soit un marché de la restauration/hôtellerie au potentiel global de 7 500 milliards de dollars.

Proposer toujours plus de solutions aux acteurs de la restauration : programme de fidélité et connaissance client.

Intégrer 100 nouveaux systèmes/logiciels de caisse d'ici fin 2022.

Signer 15 000 nouveaux restaurants d'ici fin 2022.

Chiffres clés de sunday

5 000 restaurants signés au Canada, aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et en Espagne ; soit un volume annuel de transactions d'une valeur de 7 milliard de dollars

Plus de 2 millions de clients ont payé leur addition en 10 secondes

Plus de 4 millions de dollars en pourboires sur tous les marchés

70 % des clients choisissent d'utiliser sunday pour payer leur addition dans les restaurants partenaires

À propos de sunday

Lancée par Christine de Wendel, Victor Lugger et Tigrane Seydoux (et plus de 400 collaborateurs) en avril 2021, la solution sunday, un dérivé de Big Mamma, transforme les pénibles minutes nécessaires à commander et à payer au restaurant en une expérience simple et rapide de moins de 10 secondes. sunday avait fait l'acquisition l'automne dernier de CHK PLZ, la « start-up » montréalaise aux services de commande en ligne, de livraison et de menus électroniques.

