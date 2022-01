MUMBAI, Inde et BRAMPTON, ON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Sun Pharma Canada inc., une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceutical Industries Limited (Reuters : SUN.BO) (Bloomberg : SUNP.IN) (NSE : SUNPHARMA) (BSE : 524715) « Sun Pharma » incluant ses filiales et sociétés associées), a annoncé aujourd'hui le lancement de CEQUA, un nouveau traitement pour les Canadiens atteints de sécheresse oculaire. CEQUA (solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % m/v), un immunomodulateur inhibiteur de la calcineurine, est le premier traitement contre la sécheresse oculaire disponible au Canada, livré avec la technologie nanomicellaire (NCELL), qui améliore la biodisponibilité et la stabilité physicochimique de la cyclosporine, ce qui permet d'augmenter la pénétration dans le tissu oculaire.

« Nous sommes ravis de présenter CEQUA, une nouvelle option de traitement pour les six millions et plus de canadiens atteints de sécheresse oculaire1. », a déclaré Abhay Gandhi, DG de Sun Pharma en Amérique du Nord. « Ce lancement est une étape importante pour Sun Pharma, alors que nous élargissons notre gamme de produits au Canada, et cela démontre notre engagement à fournir des médicaments innovants pour supporter le choix des patients et des médecins. »

En plus de sa prévalence chez les Canadiens, un récent rapport du Centre de recherche et d'éducation oculaires a rapporté que les taux de sécheresse oculaire sont à la hausse en raison d'une augmentation du port de masque, ce qui peut entraîner des zones sèches sur la surface oculaire2.

« Nous sommes ravis de savoir qu'un nouveau produit est maintenant disponible pour les nombreux Canadiens souffrant de kératoconjonctivite sèche, ou sécheresse oculaire. », a déclaré W. Bruce Jackson, MD, ancien professeur et directeur aux départements d'ophtalmologie de l'Université McGill et de l'Université d'Ottawa. « Grâce à sa technologie nanomicellaire et sa concentration accrue de cyclosporine, CEQUA peut être un ajout important à nos choix de traitement, alors que les professionnels des soins de la vue s'efforcent d'offrir un traitement plus personnalisé. »

À propos de CEQUA

CEQUA (solution ophtalmique de cyclosporine à 0,09 % m/v) est un immunomodulateur inhibiteur de la calcineurine indiqué pour augmenter la production de larmes chez les patients atteints de kératoconjonctivite sèche (sécheresse oculaire) modérée ou sévère. Elle utilise la technologie nanomicellaire, qui pénètre dans la couche aqueuse du film lacrymal de l'œil et se désintègre pour libérer de la cyclosporine qui, à son tour, pénètre dans les tissus oculaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter www.sunpharma.com/canada ou composer le 1-833-388-0532.

À propos de la sécheresse oculaire

La sécheresse oculaire (kératoconjonctivite sèche) est une maladie qui touche des millions de patients dans le monde. Selon une étude récente, plus de six millions d'adultes canadiens souffriraient de sécheresse oculaire1.

Telle que définie par l'Institut national de l'œil aux États-Unis3, la sécheresse oculaire survient lorsque la quantité et/ou la qualité des larmes ne permettent pas de maintenir la surface de l'œil correctement lubrifiée. La maladie provoque une sensation de démangeaisons ou de présence d'un corps étranger dans l'œil. D'autres symptômes comprennent une sensation de picotement ou de brûlure, des épisodes de larmoiement excessif après des périodes de stress, des écoulements, des douleurs et des rougeurs dans les yeux. Le risque de développer de la sécheresse oculaire augmente avec l'âge et la maladie est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes3.

À propos de Sun Ophtalmics

S'appuyant sur l'expertise mondiale de Sun Pharma en recherche et développement, Sun Ophtalmics, la division ophtalmique de marque de la filiale en propriété exclusive de Sun Pharma, ouvre la voie au développement de produits innovants en partenariat avec des professionnels de la vue. La Société s'efforce de fournir des produits créés sur des plateformes uniques qui s'intègrent harmonieusement dans les cabinets de soins oculaires afin d'aider les professionnels de soins oculaires à continuer de fournir des traitements de qualité.

À propos de Sun Pharma Canada inc.

Sun Pharmaceutical Industries Limited accroît sa présence au Canada en associant la puissance d'un réseau mondial à la recherche et aux soins localisés pour répondre aux besoins non satisfaits des patients et des fournisseurs de soins de santé canadiens.

Sun Pharma Canada inc., une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceutical Industries Limited, se concentre sur la fourniture de médicaments innovants pour les secteurs de la dermatologie et de l'ophtalmologie, offrant ainsi un meilleur accès et un meilleur soutien aux patients.

Les patients et les fournisseurs de soins de santé sont au centre de tout, et la « passion est évidente » chez Sun Pharma. L'engagement de Sun Pharma envers l'écoute, l'action et la bienveillance signifie que l'équipe est en mesure de répondre à des besoins distincts et de fournir des soins personnalisés tout en comblant d'importantes lacunes en matière de traitement et de qualité de vie.

Sun Pharma offre une vaste gamme de médicaments abordables pour la population canadienne. De pair avec Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (une filiale de Sun Pharma), ces sociétés complémentaires réunissent leurs compétences dans des créneaux spécialisés et très particuliers en plus de proposer les produits génériques correspondant aux 15 principaux au Canada.

À propos de Sun Pharmaceutical Industries Limited (ID d'entreprise : L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma est la quatrième plus grande société pharmaceutique générique spécialisée au monde et la plus grande société pharmaceutique en Inde. Son modèle à intégration verticale et son équipe qualifiée lui permettent de fournir des produits de haute qualité, auxquels les clients et les patients font confiance dans plus de 100 pays à travers le monde, le tout à des prix abordables. Sa présence mondiale est soutenue par des installations de fabrication réparties sur six continents et approuvées par de multiples organismes de règlementation, jumelées à une main-d'œuvre multiculturelle comprenant plus de 50 nationalités. Sun Pharma cultive l'excellence grâce à une innovation soutenue par de solides compétences en matière de recherche et développement dans plusieurs centres de R et D, avec des investissements d'environ 6 à 7 % des revenus annuels en R et D. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez visiter www.sunpharma.com et nous suivre sur Twitter avec @SunPharma_Live.

