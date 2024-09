QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion du cinquième anniversaire du dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (commission Viens), le protecteur du citoyen, Marc-André Dowd, annonce qu'il entreprend un suivi thématique sur les retombées de la même commission en matière de protection de la jeunesse en contexte autochtone.

Un rapport de suivi sous le thème de la protection de la jeunesse

Rappelons que dans son premier rapport de suivi des appels à l'action de la commission Viens, le Protecteur du citoyen a analysé les 142 appels à l'actions qui visaient cinq secteurs : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les services de santé et les services sociaux, ainsi que les services de protection de la jeunesse. Il y était notamment question de la nécessité de miser sur l'autodétermination pour obtenir des résultats concrets en matière de protection de la jeunesse des Premières Nations et des Inuit.

Aujourd'hui, à la suite d'un exercice de priorisation et en coconstruction avec les membres du Cercle consultatif composé de représentants d'organisations des Premières Nations et des Inuit, le Protecteur du citoyen a entrepris de réaliser un rapport thématique sur la protection de la jeunesse. Ce rapport ciblera notamment les enjeux qui freinent la mise en œuvre d'appels à l'action en matière de protection de la jeunesse.

D'ores et déjà, les principaux acteurs concernés ont été avisés que le Protecteur du citoyen procéderait cette année à une évaluation approfondie des avancées dans ce secteur et des nombreux enjeux qui subsistent.

Suivi de l'ensemble des appels à l'action

Le Protecteur du citoyen poursuivra également l'actualisation du tableau d'appréciation de la mise en œuvre des 142 appels à l'action de la commission d'enquête concernant les autres services publics ciblés par ses travaux. Cette actualisation des données sera disponible au cours de la prochaine année et permettra de faire le point sur des pans entiers de l'action gouvernementale en matière de services publics aux Premières Nations et Inuit.

En hommage aux familles des victimes

En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le Protecteur du citoyen réitère son engagement sincère envers les communautés des Premières Nations et Inuit, et tient à rendre hommage aux milliers d'enfants victimes des pensionnats autochtones, ainsi qu'à tous les survivants, familles et communautés touchées.

Ses pensées vont également à Mme Joyce Echaquan dont le courage a révélé au monde des pratiques discriminatoires déplorables. C'est notamment grâce à elle que le respect des droits et la sécurité culturelle des Premières Nations et des Inuit dans les services publics au Québec ont pris davantage de place dans l'espace public, en attendant de donner lieu durablement à tous les progrès souhaités.

