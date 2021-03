Suicides en milieu carcéral - Reprise des audiences le 8 mars

QUÉBEC, le 5 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce la reprise des audiences publiques sur la thématique des suicides survenus dans les milieux de détention provinciaux. Ces audiences se tiendront du 8 au 15 mars 2021, au palais de justice de Montréal (salle 15.08 du 8 au 12 mars ; salle 16.06 le 15 mars) et porteront sur les décès de M. Tony Naud (8 mars), de M. Luc Leclerc (9 mars), de M. Yves Noël (10 mars) et de M. François Bédard (11 mars), tous survenus par suicide en milieu carcéral. Les journées des 12 et 15 mars seront consacrées au volet recommandations. En raison de la situation actuelle, le public et les journalistes doivent y assister en ligne.

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

À titre de rappel, cette enquête a débuté en novembre 2020, avec une première série d'audiences publiques portant sur le décès de M. Yan De Montigny. Elle est présidée par la coroner Me Karine Spénard, assistée par Me Éric Lépine, procureur. Comme mentionné dans le précédent communiqué, cette enquête publique s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide dans les centres de détention québécois. En effet, lors de cette enquête, Me Spénard abordera la détresse psychologique des détenus pendant leur incarcération, l'évaluation du risque suicidaire ainsi que les procédures mises en place par les autorités carcérales de juridiction provinciale. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès analysé, Me Spénard pourra également entendre des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide en milieu carcéral, lesquels viendront partager leur point de vue sur la question.

La coroner Spénard déterminera la pertinence d'émettre, à la fin de cette enquête publique, des recommandations adressées à différents acteurs clés des milieux de détention en vue de prévenir d'autres décès semblables dans le futur, et ultimement, de protéger la vie humaine. Il s'agit de la mission fondamentale du Bureau du coroner.

La liste des témoins est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

SOURCE Bureau du coroner

