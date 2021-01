Suicides en milieu carcéral - Le Bureau du coroner annonce la poursuite de l'enquête publique

QUÉBEC, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La coroner en chef a ordonné le 25 septembre 2020 une enquête publique portant sur la thématique des suicides survenus dans les milieux de détention provinciaux. Cette enquête a débuté en novembre 2020, avec une première série d'audiences publiques portant sur le décès de M. Yan De Montigny.

Présidée par la coroner Me Karine Spénard, assistée par Me Éric Lépine, procureur, cette enquête analysera aussi les décès de M. François Bédard, M. Luc Leclerc, M. Tony Naud et M. Yves Noël, tous décédés par suicide en milieu carcéral. Les prochaines audiences portant sur tous ces décès auront lieu du 8 au 15 mars 2021. Un communiqué de presse sera publié à la veille de la reprise des audiences, afin de préciser les informations pour y assister.

Cette enquête publique s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide dans les centres de détention québécois. En effet, lors de cette enquête, Me Spénard abordera la détresse psychologique des détenus pendant leur incarcération, l'évaluation du risque suicidaire ainsi que les procédures mises en place par les autorités carcérales de juridiction provinciale. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès analysé, Me Spénard pourra également entendre des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide en milieu carcéral, lesquels viendront partager leur point de vue sur la question.

La coroner Spénard déterminera la pertinence d'émettre, à la fin de cette enquête publique, des recommandations adressées à différents acteurs clés des milieux de détention en vue de prévenir d'autres décès semblables dans le futur, et ultimement, de protéger la vie humaine. Il s'agit de la mission fondamentale du Bureau du coroner.

Les personnes qui souhaitent obtenir le statut de personne intéressée sont invitées à communiquer avec la coroner Me Karine Spénard par téléphone au 1 888 CORONER, poste 21228, ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected] ou encore avec le procureur, Me Éric Lépine, en composant le 1 888 CORONER, poste 21288, ou par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

