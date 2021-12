Suicides en milieu carcéral - La coroner Karine Spénard dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête publique portant sur la thématique des suicides survenus dans les milieux de détention provinciaux. Les audiences publiques de cette enquête, menée par la coroner Me Karine Spénard, qui était assistée par Me Éric Lépine, procureur, ont eu lieu en novembre 2020 et en mars 2021. Celles-ci visaient, dans un premier temps, à faire la lumière sur les circonstances entourant les décès de MM. Yan De Montigny, Tony Naud, Luc Leclerc, Yves Noël et François Bédard, et d'en identifier les facteurs contributifs. Au terme de cette enquête, Me Spénard a formulé plusieurs recommandations visant à prévenir d'autres décès semblables dans le futur, et ultimement, à protéger la vie humaine.

Cette enquête, ordonnée le 25 septembre 2020 par la coroner en chef, Me Pascale Descary, s'inscrivait dans une réflexion beaucoup plus large sur le suicide dans les centres de détention québécois. En effet, Me Spénard a abordé la détresse psychologique des détenus pendant leur incarcération, l'évaluation du risque suicidaire ainsi que les procédures mises en place par les autorités carcérales de juridiction provinciale. Après avoir fait la lumière sur les causes et les circonstances entourant chaque décès analysé, Me Spénard a également entendu des groupes, des citoyens et des acteurs de la prévention du suicide en milieu carcéral, lesquels sont venus partager leur point de vue sur la question.

Rappel des faits

M. Yan De Montigny est décédé à l'Établissement de détention de Québec le 1er octobre 2017 ; M. Tony Naud est décédé à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal le 18 avril 2019 après avoir été retrouvé inconscient, la veille, dans sa cellule de l'Établissement de détention de Montréal ; M. Luc Leclerc et M. Yves Noël sont décédés à l'Établissement de détention de Montréal, respectivement le 2 octobre 2018 et le 12 septembre 2018 ; et M. François Bédard a été retrouvé inconscient dans sa cellule de l'Établissement de détention de Sherbrooke le 12 mai 2019. Son décès a été constaté la même journée à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Il s'agit tous de suicides.

Le rapport d'enquête complet est disponible ici. Vous pouvez également le consulter dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Web du Bureau du coroner.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

@CoronerQuébec

SOURCE Bureau du coroner