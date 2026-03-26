Suicide en centre jeunesse : le personnel déplore les coupes successives

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le journal La Presse a rapporté cette semaine le suicide d'une adolescente de 16 ans alors qu'elle était hébergée au Centre de réadaptation jeunesse de Prévost, dans les Laurentides, un établissement qui relève des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw à Montréal. Le personnel réitère, cette fois publiquement, que les coupes successives de postes n'aident en rien la supervision des jeunes. Récemment, ce sont 10 postes d'éducatrices qui effectuaient chacune 3 quarts de travail par semaine, donc 30, qui ont disparu.

« Il faut impérativement investir dans le personnel de première ligne. On a des cas de plus en plus lourds. On demande plus de soutien, plus de formation et plus de personnes en poste », d'implorer Barbara Duval, présidente du SCFP 2718 qui représente les éducatrices du centre jeunesse de Prévost et qui a plus de 25 ans d'expérience.

Le suicide de la jeune fille a complètement bouleversé les équipes sur place. Plusieurs personnes sont en arrêt de travail.

« Comme dans le reste de la société, nous voyons de plus en plus de cas de jeunes ayant des problèmes de santé mentale. On ne doit pas les laisser tomber. Il faut tout faire pour les aider », de conclure la représentante syndicale.

Le syndicat est satisfait que le bureau du coroner du Québec confirme qu'une enquête est en cours sur cette mort tragique.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]