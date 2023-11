TORONTO, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Jonathan Taylor, fondateur et chef de la direction de Sucro Limited (« Sucro »; TSXV : SUG) et son équipe se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation globale, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de Sucro à la Bourse de croissance TSX.

Sucro est une société sucrière axée sur la croissance dont les activités s'étendent dans les trois Amériques. Elle se concentre principalement sur le marché nord-américain. Pour en savoir davantage, visitez le site www.sucro.us.

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS: Ian Tharp, LodeRock Advisors Inc., [email protected]