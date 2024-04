OTTAWA, ON, le 3 avril 2024 /CNW/ - La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a annoncé aujourd'hui le succès de sa campagne de financement de 10 millions de $ au profit du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise.

Tous les deux ans, plus de 80 pays envoient des artistes à La Biennale di Venezia, la manifestation d'art contemporain la plus ancienne et la plus importante au monde, où arts visuels, idées et diplomatie internationale se rencontrent. Les artistes canadiens exposent au Pavillon du Canada - propriété du Musée des beaux-arts du Canada au nom du pays - depuis plus de 60 ans.

Le Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise a été lancé en 2015 avec l'objectif de constituer un modèle financier pour l'avenir en soutien aux artistes représentant le Canada à la Biennale, déterminante pour leur carrière. Les revenus annuels du Fonds de dotation permettent d'assurer un financement viable à long terme pour les créatrices et créateurs d'ici qui exposent leur travail au Pavillon du Canada à Venise.

La participation du Canada est déterminante pour la promotion des artistes canadiens et de leur travail sur la scène internationale. « La représentation du Canada à la Biennale de Venise est une véritable tradition », a déclaré Jean-François Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « La Biennale est une composante essentielle de l'écosystème artistique mondial et nous sommes heureux d'avoir renforcé la longévité de notre présence au Pavillon du Canada grâce à un modèle original de partenariats privés et publics qui a abouti à la création du Fonds de dotation. Le MBAC est fier d'assurer le commissariat général du Canada à la Biennale et d'apporter un plein soutien financier aux expositions des artistes canadiens et à leur contribution à l'actualité de l'art. »

Ann Bowman, présidente du conseil d'administration de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, a salué le travail de Michelle Koerner, vice-présidente du conseil et présidente du comité de collecte de fonds.

« L'extraordinaire sens de la philanthropie de Michelle et son engagement sans faille pour donner à nos artistes contemporains, au Canada comme ailleurs, les moyens de se réaliser, ont été essentiels dans l'atteinte des objectifs fixés pour le Fonds de dotation, a-t-elle souligné.

Dans son rôle de présidente du comité de financement de Venise à la Fondation, Michelle a fait preuve d'un dévouement inconditionnel inégalé pour la conduite de notre campagne de collecte de fonds bisannuelle au profit de la représentation artistique officielle du Canada à Venise. »

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a lancé ses campagnes de financement pour le Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise en 2015 et, un peu moins de dix ans plus tard, les mécènes du Fonds ont généreusement assuré un soutien viable à long terme aux artistes canadiens à la Biennale par la création d'un modèle financier autonome. Les bienfaits de ce Fonds de dotation se feront sentir pour des générations d'artistes.

« C'est un immense honneur de célébrer à la fois le succès des opérations de financement du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise et cette communauté de mécènes passionnés, alors que nous poursuivons nos campagnes bisannuelles pour nous assurer que les artistes contemporains du Canada bénéficient de possibilités de soutien accru pour exposer leur travail à Venise », a déclaré Lisa Turcotte, directrice générale de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

Le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation tiennent à exprimer leur reconnaissance aux mécènes du Fonds de dotation des artistes canadiens à Venise :

Remerciements particuliers à Reesa Greenberg, dont le généreux soutien a permis de financer la restauration du Pavillon du Canada à Venise, en 2018, et continue d'en assurer l'entretien.

2 millions $ et +

The Michael and Sonja Koerner Charitable Foundation

D. R. Sobey Foundation

1 million $

The Jack Weinbaum Family Foundation

500 000 $

The Michelle Koerner Family Foundation

Jackie Flanagan

Fondation familiale privée

250 000 $

L'hon. Bill Morneau et Nancy McCain

Rosamond Ivey

100 000 $

Robin et Malcolm Anthony

Famille Freybe

The DH Gales Family Charitable Foundation of Toronto

Nadir et Shabin Mohamed

Stonecroft Foundation for the Arts

La Fondation remercie le Conseil des arts du Canada et les nombreux donateurs et entreprises partenaires dévoués, notamment la RBC, ancien commanditaire principal. Tous ont assuré un appui financier crucial totalisant plus de 20 millions de $ aux expositions d'artistes au Pavillon du Canada lors de la Biennale de Venise depuis 2010.

Kapwani Kiwanga à l'exposition internationale d'art Biennale Arte 2024

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada remercie chaleureusement les donateurs pour leur soutien à l'artiste représentant le Canada à la Biennale de Venise de cette année. Commande du Musée des beaux-arts du Canada, l'exposition de Kapwani Kiwanga est présentée en partenariat avec la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada et le Conseil des arts du Canada.

À propos de la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

La Fondation du Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'appuyer le Musée des beaux-arts du Canada dans la réalisation de sa mission. En favorisant de solides partenariats philanthropiques, la Fondation apporte au Musée un soutien financier additionnel nécessaire pour diriger la communauté des arts visuels canadienne en région, au pays et dans le monde. La combinaison d'appui public et de philanthropie privée permet au Musée de préserver et d'interpréter le patrimoine en arts visuels du Canada. La Fondation accueille les dons actuels et différés pour des projets spéciaux et des fonds de dotation. Visitez fondationmbac.ca pour en savoir plus sur la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada Ankosé / Tout est relié / Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toutes les populations du Canada, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie « tout est relié », représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit, et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Visitez beaux-arts.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fondation du Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'intention des journalistes - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Sinead O'Hara, Responsable de l'intendance, Fondation du Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]