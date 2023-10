Des choses formidables vous attendent quand vous dites « SUBOUAIS » à une nouvelle façon de savourer Subway!

TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Au Canada, on adore le sport. C'est vrai! Pas moins de 70 % de la population font du sport ou s'entraînent, et 52 % suivent régulièrement des événements sportifs en direct. S'inspirant de la passion du pays pour le sport, SubwayMD Canada a lancé la toute première tournée SUBOUAIS. Subway a invité les gens à dire (littéralement) « SUBOUAIS! » à de nouvelles expériences, de nouvelles aventures et de nouvelles saveurs audacieuses comme celles du nouveau menu de la Série Subway .

La tournée SUBOUAIS a rassemblé des communautés à Toronto, à Vancouver, à Calgary et à Montréal pour une expérience inoubliable célébrant le sport de tous les niveaux.

La tournée SUBOUAIS est l'une des nombreuses célébrations du sport canadien organisées par Subway Canada avec les meilleurs athlètes, les joueurs prometteurs et les sportifs locaux. Dans le cadre de cette tournée réunissant de grands noms du sport, des communautés de partout au pays ont pu profiter d'expériences exclusives avec des ambassadeurs de Subway Canada, dont Scottie Barnes et Chris Boucher, joueurs des Raptors de Toronto, Christine Sinclair, icône du football, et Fay De Fazio Ebert, planchiste de compétition!

Les gens n'avaient qu'à entrer dans le kiosque et à tenter leur chance en criant « SUBOUAIS » pour voir les choses formidables qui les attendaient.

« Nous étions ravis de faire voyager le kiosque SUBOUAIS et l'hymne de la marque, a déclaré Lisa Mazurkewich, responsable du marketing chez Subway Canada. Nous amenons SUBOUAIS d'un océan à l'autre pour entrer en contact avec les gens de façon authentique - par le sport et la communauté - et convaincre en cours de route les sceptiques qui nous disent : "Un menu repensé avec de nouveaux ingrédients alléchants? Ben non!", ce à quoi nous répondons "SUBOUAIS!" »

Grâce à nos 15 nouveaux sandwichs créés par des chefs, les clients ont eu l'occasion de goûter les sandwichs préférés de Scottie, Christine et Fay (le Brisket BBQ, le Mozzarella Bella et le Suprêmo) et de découvrir une toute nouvelle façon de commander!

La tournée SUBOUAIS a commencé au Slampede Subway de Toronto avec les joueurs des Raptors Scottie Barnes et Chris Boucher. Une compétition de dunk a fait briller Toby Fournier, étoile montante d'Équipe Canada, et les Hoop Queens, réseau local venant en aide aux joueuses de basketball issues de milieux défavorisés, qui ont saisi l'occasion d'impressionner Barnes et Boucher aux côtés de pros du basketball.

Sur la côte Ouest, la tournée SUBOUAIS a réuni cinq équipes de jeunes joueurs de soccer, le joueur des Whitecaps de Vancouver Ryan Raposo, et l'organisme caritatif local Hope & Health, qui cherche à renforcer l'esprit d'équipe chez les jeunes autochtones. Tous ont mis leurs compétences à l'épreuve dans le cadre d'une compétition de tir au panier avec l'incroyable Christine Sinclair, médaillée d'or olympique qui détient le record international de plus grande buteuse de l'histoire!

À Calgary, Fay De Fazio Ebert (la plus jeune ambassadrice de Subway Canada et planchiste de compétition âgée de seulement 13 ans) et l'olympienne Annie Guglia ont surpris le 100% Skate Club (une organisation de planche à roulettes pour les filles, les femmes et les personnes non binaires de Calgary) avec une compétition de figures pendant laquelle Fay a pu montrer ses figures en hauteur signature.

À Montréal, Subway Canada a invité les adeptes de sport à exprimer leur passion en criant « SUBOUAIS » pour courir la chance de se rapprocher de l'action en gagnant des billets pour assister à un match de la Série NBA Canada présentée par Bell, des articles promotionnels et des cartes-cadeaux.

« Subway Canada se passionne pour le sport canadien, qu'il soit professionnel ou amateur, ou qu'il réunisse des débutants, affirme Lisa Mazurkewich. Nous croyons qu'un investissement dans le sport est un investissement dans la communauté. Subway Canada soutiendra toujours les athlètes de tous les niveaux, notamment en offrant des options saines qui propulsent les athlètes sur le terrain et sur la rampe. »

Subway Canada compte inciter encore plus de gens au Canada à dire « SUBOUAIS! » grâce à une offre légendaire en partenariat avec PepsiCo! Les clients peuvent ajouter une boisson en bouteille (comme un Pepsi® Zéro Sucre bien froid) ainsi que des croustilles pour seulement 2 $ à l'achat d'un sandwich de la Série Subway avec le code promotionnel YESWAY.

Subway Canada a eu l'honneur de remettre des dons aux organismes caritatifs participants Hoop Queens, Hope & Health et 100% Skate Club, créant ainsi des occasions pour les jeunes des différentes régions de faire du sport. Voilà les choses formidables qui se produisent quand vous dites « SUBOUAIS »!

