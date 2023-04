Voici la Série Subway!

Chacun des sandwichs de la Série Subway fait ressortir ce qu'il y a de meilleur chez Subway Canada, en agençant des saveurs en harmonie les unes avec les autres et des combinaisons d'ingrédients frais et appétissants créées par notre chef. Le répertoire de la Série Subway comprend :

NOUVEAU DÉLI : Club du pays (n o 1), Grand club Subway (n o 2), Rancher à la dinde (n o 3)

Club du pays (n 1), Grand club Subway (n 2), Rancher à la dinde (n 3) NOUVEAU POULET : Poulet piquant (n o 4), Rancher au poulet (n o 5), Poulet teriyaki Croquant (n o 6), Poulet déesse verte (n o 7)

Poulet piquant (n 4), Rancher au poulet (n 5), Poulet teriyaki Croquant (n 6), Poulet déesse verte (n 7) NOUVEAU STEAK ET LÉGUMES : Steakeurant (n o 8), Brisket BBQ (n o 9), Coco-steak (n o 10), Déesse verte (n o 11)

Steakeurant (n 8), Brisket BBQ (n 9), Coco-steak (n 10), Déesse verte (n 11) NOUVEAU ITALIANOS : Mozzarella Bella (no 12), Suprêmo (no 13), P'tite Italie (no 14)

La plus importante mise à jour du menu dans l'histoire de Subway, cette nouvelle façon de commander signifie que les clients n'auront plus à choisir de garnitures tout au long du processus de commande. Il leur suffira de commander par le numéro du sandwich qu'ils souhaitent, et les Artistes du sandwich s'occuperont du reste.

« L'arrivée de la Série Subway permettra aux clients de laisser les décisions aux experts. Grâce à l'équilibre créé entre les profils de saveurs, le goût imbattable et les combinaisons d'ingrédients de main de maître, il n'a jamais été aussi facile de commander. » explique le chef John Botelho, directeur culinaire à Subway Canada.

Rencontrez l'équipe

Subway Canada a associé la refonte la plus ambitieuse de son menu à ce jour à six athlètes inspirants et tout aussi épatants. Cette équipe d'athlètes étoiles reflète ce jalon important de la transformation de Subway Canada; ensemble, ils seront les visages derrière la toute nouvelle façon d'apprécier Subway.

Quand une star locale du basketball tombe en amour du Brisket BBQ

Seul joueur de l'histoire de la conférence Pac-12 à obtenir plus de 100 blocs et 30 lancers de trois points dans une même saison, Chris Boucher, puissant ailier des Raptors de Toronto et 2 fois champion de la NBA, est reconnu pour son énergie débordante et ses jeux en mouvement continu.

« Savoir se réinventer est une valeur qui me tient tout particulièrement à cœur en tant qu'athlète professionnel. Nul doute que Subway a frappé une fois de plus dans le mille avec ce nouveau menu. Quatorze choix de sandwichs avec de toutes nouvelles recettes, que demander de plus? Je vous conseille de goûter au sandwich no 9, Brisket BBQ - incroyable. » nous dit Chris Boucher.

Un virage à 360 degrés

Médaillé d'or olympique et champion des X-Games, le snowboardeur professionnel québécois Seb Toutant sait ce qu'il faut pour passer à l'histoire : il est devenu le tout premier champion olympique en grand saut (« Big Air ») chez les hommes en 2018.

« Ce qui me plaît le plus dans le snowboard, c'est d'allier le plaisir au dépassement de soi. Sans surprise, Subway surpasse toutes nos attentes avec son nouveau menu! Mon sandwich préféré est le no 13, le Suprêmo. La combinaison du jambon, du pepperoni, du salami et du cheddar est dingue! J'ai hâte de goûter à toutes ces nouveautés! » nous confie Seb Toutant.

Innover, comme sur le terrain de soccer

Patrice Bernier, ambassadeur du CF Montréal, légende de l'équipe nationale masculine canadienne et joueur intronisé au Temple de la renommée de Canada Soccer, se joint une fois de plus à l'équipe d'étoiles de Subway Canada pour lancer le nouveau menu le plus épique à ce jour.

« Subway continue d'innover et de donner aux Canadiennes et Canadiens des aliments inattendus. Ils ne cessent de me surprendre! Nous offrir un tout nouveau menu complètement repensé, avec des produits fraîchement préparés - c'est juste fantastique. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour le sandwich no 8, le Steakeurant ! » nous partage Patrice Bernier.

Chris, Seb et Patrice sont joints, dans le marché canadien anglophone, par Christine Sinclair (championne de soccer professionnelle), Scottie Barnes (joueur des Raptors de Toronto) et Fay DeFazio Ebert (rouliplanchiste âgée de 13 ans). « Ensemble, ces compétiteurs impressionnants partagent une passion pour un mode de vie équilibré et une alimentation nutritive et digne de fringales dans leur vie de tous les jours, » déclare Lisa Mazurkewich, directrice du marketing à Subway Canada. « Nous sommes fiers d'améliorer notre jeu à tous points de vue avec le lancement des Subway Series, et c'est incroyable d'avoir à nos côtés cette équipe de rêve composée de talents de renommée mondiale. »

Viser plus haut? SUBOUAIS!

« Le lancement de ce menu et de cette nouvelle façon de commander est la plus importante initiative de notre histoire - et nous sommes persuadés que les Canadiennes et Canadiens en seront ravis, » déclare Doug Fry, directeur général de Subway Canada. « Nous mettons les Canadiennes et Canadiens au défi de dire "SUBOUAIS!" à une nouvelle expérience, et nous savons qu'ils ne seront pas déçus. Bien entendu, il sera toujours possible de personnaliser sa commande - mais quand les Canadiennes et Canadiens goûteront à ces combinaisons de saveurs, nous savons qu'ils ne seront pas seulement convaincus : ils seront épatés. »

