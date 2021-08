Subway(MD) Canada présente sa nouvelle recette et son nouveau processus de cuisson en 13 étapes pour un pain encore meilleur

« Depuis plus de 30 ans, Subway Canada fait cuire chaque jour du pain frais en restaurant, et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients un nouveau pain au goût et à la texture améliorés, » dit John Botelho, directeur culinaire de Subway MD Canada. « Un bon sandwich commence par un bon pain, et c'est pourquoi nous sommes convaincus que nos clients adoreront le Grand Club de Subway, un nouveau sandwich succulent qui regorge de dinde et de porc élevés dans des fermes canadiennes. »

Les nouvelles recettes de pain et la nouvelle méthode de cuisson de SubwayMD font de chaque sandwich un délice. Plusieurs améliorations ont été apportées pour offrir aux clients notre meilleur pain à ce jour :

Nous avons commencé à réaliser des entailles sur le pain, une méthode qui permet à l'humidité de s'échapper pendant la cuisson

Nous avons amélioré notre recette de pain, notamment grâce à un nouveau levain et à un nouveau levain de seigle, pour un goût encore plus savoureux

Nous avons procédé à la mise à niveau et à l'étalonnage de chacun de nos fours au Canada (environ 3 000) pour assurer l'uniformité de la cuisson d'un restaurant à l'autre

Nous avons renforcé la formation de haut niveau de tous les Artistes du SandwichMC

Plusieurs agences soutiennent le lancement du nouveau pain et du Grand Club de Subway. Veritas Communications assure les relations publiques et le soutien aux médias sociaux, Dentsumcgarrybowen est responsable de la création publicitaire pour la télévision et les médias numériques, M&P s'occupe de la création publicitaire numérique supplémentaire et Carat a acheté les espaces publicitaires.

