Chacun des quatre nouveaux Régalos est soigneusement conçu avec des ingrédients inspirés par les chefs, notamment une délicieuse sélection de légumes, de fromage et de sauces, le tout servi sur un pain chaud et moelleux fait avec des patates :

Le Régalo délice à la dinde ranch est garni de dinde d'élevage canadien, de tomates, d'épinards, d'oignons rouges et de fromage, le tout recouvert de sauce Ranch crémeuse.

Le Régalo poulet chipotle est composé de lanières de poulet, de fromage, de tomates croquantes, de laitue et d'oignons rouges, le tout recouvert de sauce sud-ouest chipotle.

Le Régalo jambon moutarde et miel comprend du jambon savoureux, du fromage ainsi qu'un mélange de tomates, de laitue et d'oignons rouges, le tout recouvert de cheddar, de cornichons et de moutarde au miel.

Le Régalo italien aïoli est garni de pepperoni et de salami de Gênes, le tout recouvert d'épinards, de tomates, de sauce à sandwich ainsi que d'aïoli à l'ail.

« Chez Subway, nous sommes fiers de travailler en partenariat avec des agriculteurs canadiens. Les Régalos servis sur un pain aux patates cultivées au Canada représentent un nouvel ajout délicieux et abordable à notre Menu à moins de 5 $, célébrant ainsi notre engagement envers l'approvisionnement canadien », a déclaré Janna MacMullin, directrice du marketing.

Plusieurs agences soutiennent le lancement des Régalos : Veritas Communications assure les relations publiques et le soutien aux médias sociaux, dentsu MCGARRYBOWEN est responsable de la création publicitaire pour la télévision et les médias numériques, M&P s'occupe de la création publicitaire numérique supplémentaire et Carat a acheté les espaces publicitaires.

Les Régalos servis sur un pain aux patates sont offerts pour un temps limité dans les restaurants participants. Commandez à l'avance en ligne ou sur l'application Subway et récupérez votre commande rapidement, facilement et en toute sécurité en restaurant ou dans le confort de votre voiture grâce au Service au stationnement. Les Régalos ne sont pas offerts pour la livraison.

* Temps limité dans les restos participants. Non valide sur livraison. Extras et taxes en sus. Aucun rabais/coupons additionnel.

