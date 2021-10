« Les besoins des communautés varient d'un bout à l'autre du pays en raison des différences alimentaires culturelles et régionales. Les dons fournis à Banques alimentaires Canada grâce au programme Chacun son lunchMC de Subway permettent aux organismes locaux d'acheter des aliments frais qui répondent aux besoins alimentaires de nos jeunes », a affirmé David Armour, PDG intérimaire de Banques alimentaires Canada. « Nous sommes très reconnaissants du soutien de partenaires comme Subway Canada qui nous aident à fournir des aliments frais à ceux qui en ont le plus besoin. »



Chaque année, Banques alimentaires Canada reçoit beaucoup plus de demandes de paquets d'aliments pour enfants que ce qu'elle peut fournir.

« Les organismes avec lesquels nous travaillons sont très reconnaissants de recevoir une variété de fruits et de légumes frais grâce aux subventions du programme Chacun son lunch de Subway», a affirmé Caroline G. Cloutier, Moisson Outaouais. « Les commanditaires d'Après la cloche comme Subway nous aident à continuer à fournir des paquets de nourriture équilibrée à des milliers d'enfants de la région de l'Outaouais chaque année. »

Des organismes comme Moisson Outaouais sont des piliers essentiels de leurs communautés locales et bénéficiaires des dons fournis via le programme Chacun son lunchMC. Au cours des deux dernières années, 280 000 paquets alimentaires ont été distribués avec des aliments frais provenant des dons de Chacun son lunchMC.

Pour voir où vont les dons et quelles communautés reçoivent une aide directe, les Canadiens peuvent visiter Subway.com/ChacunSonLunch pour en savoir plus sur Chacun son lunchMC et son soutien au programme Après la cloche avec Banques alimentaires Canada.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que plus grande marque de restauration rapide au monde, Subway sert des sandwichs, wraps, salades et bols fraîchement faits sur commande à des millions de clients dans plus de 100 pays et près de 40 000 restaurants chaque jour. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway - un réseau qui comprend plus de 20 000 entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises dévoués - qui sont déterminés à offrir la meilleure expérience client possible dans leurs communautés locales.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 4 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Depuis 2010, le réseau a reçu et distribué plus de 650 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé plus de 100 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.banquesalimentairescanada.ca/.

À propos du programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada

Le programme Après la cloche a pour mission de mettre un terme à la faim chez les enfants. Après la cloche vise à combler le manque créé par l'arrêt des programmes de nutrition des écoles en été, en offrant des paquets d'aliments sains, nutritifs et adaptés aux enfants souffrant de la faim partout au Canada. En 2022, nous élargirons le programme afin de distribuer 175 000 paquets d'aliments sains dans les 10 provinces et les trois territoires, touchant ainsi plus de 180 communautés. Pour en savoir plus, visitez https://afterthebell.foodbankscanada.ca/.

