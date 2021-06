« Nous sommes ravis d'accueillir Loud Luxury pour notre tout premier concert virtuel Chacun son lunch. Leur passion pour la cause est vraiment belle à voir, et nous espérons que le public à la maison ressentira le même enthousiasme », souligne Cristina Wells, directrice nationale de SubwayMD Canada. « Le 23 juin, les Canadiens et les Canadiennes qui achèteront un sandwich de 12 pouces et écouteront le concert agiront concrètement en faveur des enfants de communautés comme la leur. »

« Le programme Après la cloche est un important filet de sécurité pour les familles qui n'ont qu'un accès limité à des aliments nutritifs pendant l'été. Ce programme n'existerait pas sans le soutien de commanditaires comme SubwayMD Canada et son initiative Chacun son lunch », explique Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Grâce à ce programme, Banques alimentaires Canada offre du soutien à plus de 3 000 banques alimentaires et programmes alimentaires à l'échelle du pays. »

« Nous nous produisons partout dans le monde, mais le Canada, ce sera toujours chez nous. Lorsque Subway nous a approchés pour participer à cet événement afin de soutenir les enfants canadiens dans le besoin, nous avons tout de suite accepté », affirme Andrew Fedyk, membre de Loud Luxury. « Je ne peux pas imaginer une meilleure activité pour l'heure du dîner : jouer pour nos fans et faire quelque chose de bien pour les enfants qui ont besoin de notre aide cet été », ajoute Joe De Pace. Le duo s'est également engagé à verser 10 000 $ à Banques alimentaires Canada dans le cadre de sa participation à l'initiative Chacun son lunch.

Pour regarder le concert virtuel Chacun son lunch, il suffit de se rendre sur le compte Twitter @SubwayCanadaFR le 23 juin à 13 h 30 (HNE). La population canadienne est invitée à soutenir les enfants dans le besoin en achetant un sandwich de 12 pouces le 23 juin dans un restaurant SubwayMD. Il est également possible de faire un don directement à Banques alimentaires Canada sur le site Web de l'organisme : https://foodbankscanada.akaraisin.com/ui/subwaynevermisslunchfr

Plusieurs agences soutiennent l'initiative Chacun son lunch du 23 juin. Veritas Communications assure les relations publiques et le soutien aux médias sociaux, dentsu MCGARRYBOWEN est responsable de la création publicitaire pour la radio et les médias numériques, et Carat a acheté les espaces publicitaires avec l'aide de iProspect Canada pour les médias sociaux.

Pour en savoir plus sur SubwayMD Canada et le programme Chacun son lunch, visitez le site www.subway.com. Joignez-vous à la communauté en ligne de SubwayMD Canada à www.facebook.com/SubwayCanada ou suivez-nous sur @SubwayCanada avec les mots-clics #ChacunSonLunch et #NeverMissLunch.

À propos de SubwayMD Canada

SubwayMD offre une alternative fraîche à la restauration rapide traditionnelle, servant des millions de sandwichs préparés sur commande par jour.

Les clients canadiens peuvent choisir parmi plus d'un milliard de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pain cuits quotidiennement. Au Canada, les franchisés des plus de 3 200 succursales SubwayMD sont fiers de faire partie des communautés dans lesquelles ils vivent et exploitent leurs entreprises. L'expérience SubwayMD est également offerte en ligne sur Subway.com, via subway.com/fr-CA/delivers et l'application SubwayMD .

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2021 Subway IP LLC

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 3 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, selon les données du Bilan-Faim, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Au cours des 10 dernières années, nous avons reçu et distribué plus de 1,4 milliard de livres de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour optimiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim.

Pour en savoir plus, consultez le site www.foodbankscanada.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos du programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada

Le programme Après la cloche a pour mission de mettre un terme à la faim chez les enfants. Après la cloche vise à combler le manque créé par l'arrêt des programmes de nutrition des écoles en été, en offrant des paquets d'aliments sains, nutritifs et adaptées aux enfants souffrant de la faim partout au Canada. En 2020, nous distribuerons 130 000 sacs de paquets d'aliments sains dans chacune des 10 provinces et chacun des 3 territoires, venant ainsi en aide à plus de 100 collectivités. Pour en savoir plus, visitez https://afterthebell.foodbankscanada.ca/

À propos de LOUD LUXURY

Avec le succès mondial Body (feat. Brando), Loud Luxury, duo canadien formé par Andrew Fedyk et Joe De Pace, est officiellement certifié diamant (10 fois platine) au Canada, 6 fois platine en Australie, 3 fois platine en Suisse, double platine en Autriche, au Danemark, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et platine aux Pays-Bas, en Norvège et en Suède. Body a également occupé la première place du classement Mediabase Dance Airplay aux États-Unis pendant deux semaines, s'est classé dans le Top 40 des radios pop américaines et dans l'Official Singles Chart du Royaume-Uni (n° 4), et a accumulé plus d'un milliard d'écoutes sur les services de diffusion en continu les plus populaires. Le simple suivant, Love No More (avec anders), a été écouté 12 millions de fois sur Spotify au cours du premier mois de sa sortie et compte actuellement plus de 140 millions d'écoutes sur la plateforme. À cela s'ajoutent plus de 80 millions d'écoutes de I'm Not Alright (avec Bryce Vine). En 2020, le duo a sorti son premier EP, Nights Like This, puis les simples Like Gold, avec Stephen Puth et Frank Walker, et Amnesia, avec GASHI et Ship Wrek. Loud Luxury a obtenu plusieurs nominations aux Prix JUNO en 2020 et en 2019 : enregistrement dance de l'année (gagné en 2019), choix du public, groupe de l'année (gagné en 2020), single de l'année et révélation de l'année. Le duo a aussi été nommé aux iHeart Music Awards pour chanson dance de l'année et artiste dance de l'année en 2020. Turning Me Up, leur dernier simple avec Issam Alnajjar et Ali Gatie, est maintenant offert sur toutes les plateformes de diffusion en continu.

