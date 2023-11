Pour chaque commande passée en ligne et sur l'appli SubwayMD en novembre, 1 $ sera remis à Banques alimentaires Canada pour aider à nourrir les enfants de communautés canadiennes.

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Pour une cinquième année consécutive, le programme Chacun son lunchMD de Subway Canada est de retour pour soutenir Banques alimentaires Canada et aider les enfants en situation d'insécurité alimentaire partout au pays. L'an dernier, le Canada a enregistré une hausse de 32 % des visites aux banques alimentaires. Un tiers des personnes y ayant eu recours étaient des enfants, ce qui fait de Chacun son lunchMD un programme plus important que jamais.

Les gagnants du premier concours sont Kevin D. du Manitoba, Karanveer M. de l’Ontario, Luciano P. du Québec et Bridget C. de la Colombie-Britannique. (Groupe CNW/SUBWAY Canada)

Tout au long du mois de novembre, Subway CanadaMD remettra 1 $ pour chaque commande passée sur l'appli SubwayMD et en ligne, contribuant ainsi à l'objectif de Banques alimentaires Canada de distribuer 185 000 sacs d'aliments aux enfants de 190 communautés canadiennes.

« Malgré le faible taux de chômage, les visites aux banques alimentaires s'élèvent à un niveau record. Nous voyons de plus en plus de parents sur le marché du travail fréquenter les banques alimentaires, affirme Kirstin Beardsley, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. Chacun son lunchMD de SubwayMD est une initiative essentielle pour sensibiliser les gens à l'insécurité alimentaire chez les enfants du Canada. Nous sommes reconnaissants de travailler avec des partenaires fidèles comme SubwayMD pour nous rapprocher d'un avenir où tout le monde peut manger à sa faim. »

Une autre bonne raison de sortir de chez soi pour soutenir les personnes dans le besoin : le programme revient juste à temps pour la Journée nationale du sandwich, le 3 novembre.

Le programme Chacun son lunchMD de SubwayMD vise à permettre aux enfants de manger à leur faim afin de leur donner la force nécessaire pour vaquer à leurs activités quotidiennes, apprendre, grandir, se développer… et, surtout, pour être des enfants. Inspirée par la magie de l'enfance, la journée de dons Chacun son lunchMD de Subwayᴹᴰ Canada, qui a eu lieu en juin, a été l'occasion de participer au tout premier concours de dessin « Chacun son lunchᴹᴰ » de la marque. Les quatre personnes gagnantes verront leurs créations intégrées aux emballages des sandwichs des restaurants Subwayᴹᴰ de tout le pays.

Pour nous rappeler que les enfants devraient avoir des problèmes d'enfants, et non des problèmes d'insécurité alimentaire, les artistes ont créé des illustrations qui répondent à la question suivante : « Quel est le meilleur aspect de l'enfance? »

« Chaque enfant mérite d'avoir accès à des aliments frais et nutritifs, et c'est ce qui rend si précieux le soutien continu de nos franchisés dans le cadre du programme Chacun son lunchMD pour nos communautés, affirme Douglas Fry, président de Subway, Amérique du Nord. Nous sommes ravis d'avoir aidé Banques alimentaires Canada à offrir 740 000 sacs d'aliments à plus de 190 communautés au pays au cours des cinq dernières années. »

Pour en savoir plus sur le programme Chacun son lunchMD et les communautés qui en bénéficient, visitez le site subway.com/ChacunSonLunch.

Joignez-vous à la communauté en ligne de SubwayMD Canada à www.facebook.com/SubwayCanada ou suivez-nous sur @SubwayCanada avec les mots-clics #ChacunSonLunch et #NeverMissLunch.

À propos des restaurants SubwayMD

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert chaque jour des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients dans près de 37 000 restaurants de plus de 100 pays dans le monde. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway (un réseau qui comprend des milliers de propriétaires de petites entreprises et d'entrepreneurs dévoués) qui s'engagent à offrir la meilleure expérience possible aux clients de leur collectivité locale.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires, d'un océan à l'autre. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 4 750 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. En mars dernier, selon les données du Bilan-Faim 2023 , ils ont reçu près de 2 millions de visites. Au cours des 10 dernières années, nous avons reçu et distribué plus de 1,4 milliard de livres de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 168 millions de dollars pour optimiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez le foodbankscanada.ca/fr/ pour en savoir plus.

À propos de Chacun son lunch

Le programme Chacun son lunchMD est l'engagement de SubwayMD Canada envers les enfants de communautés comme la vôtre. En partenariat avec le programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada, l'initiative vise à offrir des repas nutritifs à des enfants dans le besoin au cours des mois d'été, alors que de nombreux programmes alimentaires communautaires font relâche. À titre de commanditaire exclusif des aliments frais, Subway Canada fournit des fruits et des légumes frais pour les sacs offerts, afin de s'assurer qu'ils sont équilibrés et nutritifs. Depuis maintenant cinq ans, SubwayMD Canada collabore avec Banques alimentaires Canada; jusqu'à maintenant, 555 000 sacs d'aliments ont été distribués dans plus de 200 communautés partout au pays. Pour en savoir plus sur le programme Chacun son lunchMD de SubwayMD , visitez le subway.com/fr-CA/AboutUs/NeverMissLunch .

