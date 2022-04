Au menu : des aliments dignes d'un podium « Je suis soucieux des aliments que je mange, car ils peuvent avoir des répercussions sur ma performance - mais je ne fais jamais de compromis sur le goût. J'ai l'habitude de me pousser à sortir de ma zone de confort, que ce soit sur les pentes ou ailleurs, explique le planchiste et triple médaillé olympique de bronze Mark McMorris. Voilà pourquoi je suis emballé au sujet des améliorations "Y'a du nouveau. Mangez Frais" de Subway Canada : les Canadiens ont la chance de remplacer leurs "habitudes" par quelque chose d'extraordinaire. »

Des saveurs inégalées à votre service

« Je me mets constamment au défi d'améliorer mon jeu et de perfectionner mes habiletés en essayant de nouvelles choses et en me rappelant de faire des choix judicieux quand vient le temps de manger, partage Leylah Fernandez, joueuse de tennis professionnelle canadienne et ambassadrice de Subway Canada. Je suis impatiente que les Canadiens découvrent ce qu'il y a de nouveau aux restaurants Subway - qu'il s'agisse des protéines provenant d'animaux élevés dans les fermes canadiennes, des légumes frais ou des nouveaux pains, fromages et sauces. Je sais qu'ils seront impressionnés. »

En collaboration avec Subway Canada, Mark et Leylah mettront les Canadiens comme vous au défi de voir plus grand, de remettre le statu quo en question, d'accueillir le changement et de découvrir ce qui se fait de mieux lorsque vient le temps de faire des choix meilleurs pour vous. Le duo sera en vedette dans des publicités et des promotions sur les réseaux sociaux au cours des prochains mois.

« Y'a du nouveau. Mangez frais » : quoi de neuf dans l'emballage?

Le rafraîchissement s'accompagne d'améliorations au menu de base de Subway Canada, ainsi que l'introduction de plus d'options de pains, de nouvelles protéines provenant d'animaux élevés dans des fermes canadiennes, de sauces audacieuses et de garnitures savoureuses. Les Canadiens peuvent maintenant visiter le Subway le plus près pour découvrir :

Cinq nouveaux sandwiches signature :

Poulet, bacon et ranch au poivre : Ce sandwich regorge de poulet et de bacon fumé à l'érable et est garni de légumes croquants, en plus d'être rehaussé d'une touche piquante grâce à notre nouvelle sauce Ranch au poivre.

Ce sandwich regorge de poulet et de bacon fumé à l'érable et est garni de légumes croquants, en plus d'être rehaussé d'une touche piquante grâce à notre nouvelle sauce Ranch au poivre. Purée d'avocat et dinde : Servi sur notre pain italien classique, ce sandwich regorge de dinde d'élevage canadien de style charcuterie et de véritable fromage cheddar canadien, est grillé juste à point, puis garni de notre purée d'avocat onctueuse, de laitue, d'épinards, de tomates, de tranches de concombre, de poivrons verts et d'oignons rouges, le tout rehaussé d'une touche de mayonnaise.

Servi sur notre pain italien classique, ce sandwich regorge de dinde d'élevage canadien de style charcuterie et de véritable fromage cheddar canadien, est grillé juste à point, puis garni de notre purée d'avocat onctueuse, de laitue, d'épinards, de tomates, de tranches de concombre, de poivrons verts et d'oignons rouges, le tout rehaussé d'une touche de mayonnaise. Grand club de Subway : Ce sandwich regorge de dinde et de jambon de style charcuterie et de bacon fumé à l'érable provenant de dinde et de porc d'élevage canadien. Il est garni de laitue et de tomates et rehaussé d'une sauce Moutarde au miel fumée.

Ce sandwich regorge de dinde et de jambon de style charcuterie et de bacon fumé à l'érable provenant de dinde et de porc d'élevage canadien. Il est garni de laitue et de tomates et rehaussé d'une sauce Moutarde au miel fumée. Jambon et bacon fumé à l'érable : Servi sur notre pain italien classique, ce sandwich est rempli de jambon de style charcuterie et de bacon provenant de porc d'élevage canadien et garni de fromage cheddar canadien. Une fois grillé, il est garni de laitue, de tomates, de cornichons et d'oignons rouges et rehaussé de moutarde au miel fumée et de mayonnaise.

Servi sur notre pain italien classique, ce sandwich est rempli de jambon de style charcuterie et de bacon provenant de porc d'élevage canadien et garni de fromage cheddar canadien. Une fois grillé, il est garni de laitue, de tomates, de cornichons et d'oignons rouges et rehaussé de moutarde au miel fumée et de mayonnaise. Steak sud-ouest et avocat : Rempli de steak assaisonné et de notre nouvelle purée d'avocat, ce sandwich est garni de notre sauce chipotle classique et rehaussé d'une touche piquante grâce à nos piments banane sucrés et acidulés.

De nouveaux ingrédients améliorés, comme :

Nouvelles viandes : Dinde de style charcuterie, jambon de style charcuterie et poulet grillé d'élevage canadien

: Dinde de style charcuterie, jambon de style charcuterie et poulet grillé d'élevage canadien Nouvelles sauces : Sauce Ranch au poivre (à venir plus tard cette année), sauce BBQ sucrée et fumée et Sauce déesse verte

: Sauce Ranch au poivre (à venir plus tard cette année), sauce BBQ sucrée et fumée et Sauce déesse verte Nouvelles garnitures : Fromage cheddar canadien et purée d'avocat

Fromage cheddar canadien et purée d'avocat Nouveaux pains : Moisson de céréales (à venir plus tard cette année) et Tex-Mex fromagé

Des améliorations inspirées

« Lorsque nous avons entrepris de concevoir le rafraîchissement, nous avons soigneusement mis à l'essai différentes combinaisons de saveurs, nous avons visité des producteurs et agriculteurs canadiens et nous avons parlé aux Canadiens des options qu'ils souhaitaient se voir offrir, explique le chef John Botelho, directeur culinaire à Subway Canada. Que nous pensions à nos cinq nouveaux sandwiches signature, au lancement de viandes de style charcuterie provenant d'animaux élevés dans des fermes canadiennes ou à la création de trois nouvelles sauces audacieuses, nous avons très hâte que les clients dégustent de nouvelles combinaisons de saveurs intenses et pleines de fraîcheur avec chaque bouchée. »

Offrir l'excellence

« Aujourd'hui marque un jalon important de notre engagement continu à offrir aux Canadiens les ingrédients de qualité, le goût fantastique et l'expérience hors pair auxquels ils s'attendent de la part de Subway, déclare Doug Fry, directeur national de Subway Canada. Les attentes des Canadiens envers la variété, la sélection et la qualité continuent d'évoluer - comme il se doit. Nous le savons, car nous leur avons posé la question. Le rafraîchissement "Y'a du nouveau. Mangez frais" est bien plus que de simples mises à jour de notre menu : il consiste à montrer aux Canadiens que nous les écoutons et que nous nous dépassons pour devenir meilleurs en rehaussant nos produits et l'expérience client. »

Tout au long de 2022, Subway Canada introduira d'autres nouveaux aliments sur son menu - en diversifiant son offre au-delà des sandwiches et en lançant de nouvelles fonctionnalités sur l'application Subway.

