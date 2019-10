Subway(MD) Canada célèbre la Journée mondiale du sandwich avec le lancement d'une nouvelle initiative nationale de lutte contre la faim, Chacun Son Lunch(MC)

« Chacun Son Lunch est la nouvelle initiative de notre partenariat de longue date avec Banques alimentaires Canada et vise à sensibiliser les gens à l'enjeu important de la faim chez les enfants au Canada », affirme Cristina Wells, directrice du marketing de SubwayMD Canada. « Nous sommes engagés envers les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, et nous continuerons à faire notre part pour combler les lacunes en matière d'accès aux aliments frais pour ceux qui en ont le plus besoin. »

Les clients de SubwayMD peuvent appuyer le programme et ainsi redonner à leur communauté en arrondissant le coût de leur repas au dollar près lors de la collecte de dons du 3 au 10 novembre effectuée dans les restaurants participants. Les profits amassés dans le cadre de cette campagne seront versés au programme Après la cloche pour lui permettre de desservir un plus grand nombre de collectivités partout au Canada.

« Chaque mois, 1,1 million de Canadiens font appel aux banques alimentaires. Parmi ceux-ci, 35 % sont des enfants. Trop d'enfants vivent dans l'insécurité alimentaire chaque mois, et cela peut avoir des répercussions à long terme sur leur développement, leur apprentissage et leur croissance. », explique Chris Hatch, chef de la direction de Banques alimentaires Canada. « Les partenariats avec des entreprises comme SubwayMD Canada et leur programme Chacun Son Lunch sont essentiels pour sensibiliser la population à l'enjeu important qu'est l'insécurité alimentaire au Canada et pour s'assurer que nos enfants reçoivent les nutriments dont ils ont besoin. »

En plus d'organiser des campagnes de dons communautaires et d'offrir un montant pour chaque Repas pour enfantsMC vendu, les propriétaires de franchises SubwayMD et les Artistes du sandwichMC de partout au Canada feront leur part pour aider ceux dans le besoin en faisant du bénévolat dans leurs Banques Alimentaires locales durant la semaine du 3 au 10 novembre.

Plusieurs agences soutiennent le lancement de Chacun Son Lunch : Public Inc offre des services de consultation stratégique, Veritas Communications assure les relations publiques et le soutien aux médias sociaux, DentsuBos est responsable de la création publicitaire pour la télévision et les médias numériques et Carat a acheté les espaces publicitaires.

Pour de plus amples renseignements sur SubwayMD Canada et le programme Chacun Son LunchMC , visitez le site www.subway.com. Joignez-vous à la communauté en ligne de SubwayMD Canada à www.facebook.com/SubwayCanada ou suivez-nous sur @SubwayCanada et #ChacunSonLunch.

À propos des restaurants SubwayMD

SubwayMD offre une solution de rechange à la restauration rapide traditionnelle, servant chaque jour 7 millions de sandwiches faits sur commande. Les clients canadiens peuvent choisir parmi 1,4 milliard de combinaisons de protéines de qualité, de légumes frais et de pain cuit quotidiennement. Au Canada, les propriétaires franchisés des quelque 3 200 établissements SubwayMD sont fiers de contribuer aux collectivités qui les accueillent en créant plus de 30 000 emplois dans des localités partout au pays.

Les clients peuvent également profiter de l'expérience SubwayMD en ligne au www.Subway.com et par l'entremise de l'appli SubwayMD, qui est accessible sur l'App Store d'Apple et sur Google Play dans certains marchés.

Fondée il y a 54 ans par Fred DeLuca, alors âgé de 17 ans, et son ami le Dr Peter Buck, SubwayMD est toujours une entreprise familiale, aujourd'hui forte de 21 000 franchisés dévoués dans les quartiers du monde entier.

SubwayMD est une marque déposée de Subway IP LLC. © 2019, Subway IP LLC.



À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires du Canada.

Nous sommes un organisme de bienfaisance national qui se consacre à aider les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Nous soutenons un réseau d'associations provinciales, de banques alimentaires affiliées et d'organismes alimentaires qui ont pour objectif de soulager la faim dans leurs communautés. Notre travail vise principalement à maximiser l'incidence collective, à renforcer la capacité locale et à diminuer la nécessité d'avoir recours aux banques alimentaires afin de participer à la création d'un Canada où chacun mange à sa faim.

Pour en savoir plus, consultez le site www.foodbankscanada.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

À propos du programme Après la cloche de Banques alimentaires Canada

Le programme Après la cloche a pour mission de mettre un terme à la faim chez les enfants. Après la cloche vise à combler le manque créé par l'arrêt des programmes de nutrition des écoles en été, en offrant des sacs de denrées saines et adaptées aux enfants souffrant de la faim partout au Canada. En 2020, nous distribuerons 130 000 sacs de denrées saines dans chacune des 10 provinces et chacun des 3 territoires, venant ainsi en aide à plus de 100 collectivités.

Pour en savoir plus, visitez https://afterthebell.foodbankscanada.ca/

