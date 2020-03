Subventions salariales à 75% et report des paiements de taxes - Les gouvernements répondent positivement à des demandes de la FCCQ

MONTRÉAL, le 27 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) réagit positivement à l'annonce par le premier ministre du Canada de porter les subventions salariales à 75% ainsi que le report des paiements de TPS au moins jusqu'en juin. Il s'agit de 2 demandes pour lesquelles la FCCQ militait depuis plusieurs jours.

La subvention salariale passe ainsi de 10% à 75% pour les entreprises qui se qualifient et sera rétroactive au 15 mars. La FCCQ attend avec impatience de connaître les détails promis d'ici lundi concernant ces nouvelles mesures. Celles-ci s'adressent aux PME et aux entrepreneurs canadiens afin de les soutenir à traverser la crise. La FCCQ souhaite également que le gouvernement se penche sur les besoins des grandes entreprises qui ont besoin de soutien et souhaitent des mesures pour faciliter le maintien du lien d'emploi avec les travailleurs.

« C'est une très bonne nouvelle pour les PME. Nous avons activement défendu la mise en place de telles mesures et nous nous réjouissons que le gouvernement du Canada ait répondu positivement aux propositions de la FCCQ », a réagi Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ. « Ces mesures simples pour soutenir l'économie permettront une relance rapide en facilitant le maintien du lien d'emploi avec une main-d'œuvre précieuse. Elles enlèveront également de la pression sur les programmes d'assurance-emploi et la PCU qui sont fortement sollicités. »

« Les subventions salariales portées à 75% répondent à ce que nous demandions pour les PME. Les grandes entreprises et les OBNL qui ne se qualifieraient pas ne doivent toutefois pas être oubliés. Ils font face aux mêmes difficultés et nous souhaitons que le gouvernement fédéral tienne compte dans ses prochaines annonces de l'importance de préserver ces liens d'emploi pour ces secteurs importants pour l'économie. », ajoute M. Milliard.

La Prestation canadienne d'urgence (PCU) annoncée hier demeure en place pour les travailleurs autonomes. La FCCQ observe par ailleurs que cette mesure pourrait avoir un effet indésirable dans la mesure où la PCU est supérieure au salaire minimum. Il faudra s'assurer qu'il n'y a pas d'iniquité par rapport à ceux recevant le salaire minimum, notamment pour fournir les services essentiels dans les commerces encore en opération. En ce sens, la FCCQ accueille favorablement l'engagement du premier ministre François Legault à combler les écarts possibles.

Le report des paiements de TPS et TVQ donnera de l'oxygène

« Un report des paiements sur les taxes de vente est un bon coup de main pour les entreprises, en particulier les PME, qui souffrent et vont souffrir d'un manque de liquidités. Il était impensable de devoir verser aux gouvernements les taxes facturées, tout particulièrement lorsque les clients n'ont pas encore payé leur compte. En ce sens, nous saluons également la décision du gouvernement du Québec d'emboîter le pas sur le report des paiements de TVQ au 30 juin. Nous analyserons attentivement les détails de ces annonces, notamment pour définir précisément quelles sont les entreprises admissibles et les conditions d'application », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca