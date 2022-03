Les subventions financeront des examens de la gouvernance et des activités, des plans de croissance et de perfectionnement, la création de fiducies foncières communautaires et d'autres besoins en matière de développement des capacités.

Organismes bénéficiaires des subventions :

Affordable Housing Association of Nova Scotia , municipalité régionale de Halifax (MRH) : 160 412 $ (deux subventions)

, municipalité régionale de (MRH) : 160 412 $ (deux subventions) Strait Area Housing Development Society, Port Hawkesbury , comté d' Inverness : 85 000 $

, comté d' : 85 000 $ Tawaak Housing Association, MRH : 74 750 $

Housing Trust Nova Scotia, MRH : 74 750 $

Preston Area Housing Fund, MRH : 65 090 $

Fiducie foncière communautaire DownTheMarsh, Truro , comté de Colchester : 63 900 $

, comté de : 63 900 $ YWCA, MRH : 58 200 $

Wenjikwom Housing Commission Society, Truro , comté de Colchester : 57 500 $

, comté de : 57 500 $ Cape Breton Community Housing Association, municipalité régionale de Cape Breton : 46 000 $

: 46 000 $ New Dawn , municipalité régionale de Cape Breton : 46 000 $

New Dawn Fiducie foncière communautaire Upper Hammonds Plains, MRH : 40 000 $

Queen's Care, Liverpool , comté de Queens : 40 000 $

Care, , comté de Queens : 40 000 $ Organisme de logement sans but lucratif de Dartmouth , MRH : 28 600 $

, MRH : 28 600 $ Fédération de l'habitation coopérative du Canada , Antigonish / Kentville : 22 425 $

, / : 22 425 $ Old School Community Gathering, Musquodoboit Harbour , MRH : 17 250 $

, MRH : 17 250 $ Alice Housing, MRH : 16 958 $

New Ross , comté de Lunenburg : 12 650 $

, comté de : 12 650 $ Viola Place , New Glasgow , comté de Pictou : 7 159 $

« Un endroit sûr pour dormir n'est pas un luxe. C'est un droit fondamental de la personne. En tant que gouvernement, nous contribuons à en faire une réalité en aidant les organismes de logement communautaire à entreprendre l'énorme travail qu'ils font. La nouvelle d'aujourd'hui est un coup de pouce au bien-être économique et social de nos voisins partout au pays, et je suis très heureux que cette annonce comprenne des investissements ici même, dans Nova-Centre, auprès d'organismes comme Viola's Place et Old School Community Gathering Place. » - L'honorable Sean Fraser, ministre l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de Nova-Centre

« Nous avons besoin de solides organismes de logement communautaire pour répondre à la crise du logement. Ces organismes connaissent bien leur collectivité et savent comment répondre à ses besoins. Nous sommes heureux de les soutenir et de les aider à acquérir des forces et une expertise pour le travail à venir. » - John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« Des questions importantes doivent être abordées dans le cadre de l'évolution du marché du logement au Cap-Breton. Nous devons réfléchir aux types de logements qui conviennent le mieux aux nouveaux arrivants, aux personnes âgées, aux adultes célibataires et aux acheteurs potentiels à faible revenu, et à l'endroit où ils devraient être situés. Comment intégrer la production d'énergie dans nos maisons et nos bâtiments, et comment offrir des logements sûrs et abordables de façon durable ? Ce financement nous permettra d'aborder ces questions en tant qu'organisation. » - Erika Shea, présidente et première dirigeante, New Dawn Enterprises

La province de la Nouvelle-Écosse s'est engagée à investir plus de 35 millions de dollars pour créer plus de 1 100 logements abordables partout dans la province.

De ce nombre, 425 bénéficient de nouveaux suppléments au loyer. La province offre maintenant plus de 4 700 suppléments au loyer chaque mois pour aider les gens de la Nouvelle-Écosse à payer leur loyer.

En novembre 2021, la province a également investi plus de 400 000 $ pour aider cinq groupes de logement communautaire actifs dans l'ensemble de la province.

La SNL du Canada est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité.

est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Lancée en 2017, la SNL permettra de construire et de réparer des milliers de logements et d'aider les ménages en leur offrant un soutien à l'abordabilité. La SCHL appuie les efforts du gouvernement visant à améliorer le bien-être des personnes au Canada qui éprouvent des problèmes en matière de logement et d'itinérance en raison de la pandémie de COVID-19.

