Subvention de 50 000 $ à la Clinique juridique NovaLex

QUÉBEC, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, annoncent l'octroi d'une aide financière de 50 000 $ à l'organisme Clinique juridique NovaLex.

L'appui financier servira à offrir aux Inuit un meilleur accès à la justice, via les services de la clinique juridique au Nunavik. La subvention permettra également d'étendre la portée des services de la Clinique juridique NovaLex auprès des Nunavimmiut, en partenariat avec le Centre de justice de proximité (CJP) du Nunavik.

L'aide financière provient du Fonds Accès Justice (FAJ) et est octroyée dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice. Un total de 14 projets visant à favoriser l'accès à la justice ont reçu un soutien financier grâce à ce programme pour l'année 2022-2023.

« Nous sommes conscients des défis en matière d'accès à la justice dans le Nord du Québec. Il est important pour nous de soutenir les initiatives qui permettent de mieux répondre aux besoins des citoyennes et citoyens de la région à la matière. Nous sommes donc très heureux d'appuyer le projet de la clinique juridique NovaLex qui permettra de bonifier les services offerts à la population. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Cette aide financière contribuera à mieux informer et outiller les citoyennes et citoyens de la région du Nunavik quant à leurs droits et leurs recours. L'expertise de cet organisme contribuera à desservir les gens de notre région qui vivent un enjeu d'ordre juridique. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

