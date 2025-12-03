Fondée par le designer montréalais Raphaël Ribkoff, STUDIO RYBKO allie symbolisme émotionnel et savoir-faire moderne pour créer des bijoux haut de gamme qui transcendent les genres, les tendances et les saisons. La marque repose sur la conviction que les bijoux doivent fonctionner comme des sculptures, des œuvres d'art intimes façonnées avec intention et conçues pour durer.

STUDIO RYBKO est né du désir de Raphaël Ribkoff de renouer avec ses racines. Inspiré par l'héritage de son père Joseph Ribkoff dans le domaine de la mode canadienne, il a canalisé son héritage créatif pour créer une maison de joaillerie moderne. Le motif de l'œuf, symbole récurrent dans l'univers créatif du designer, est au cœur de la marque.

« L'œuf représente l'origine, la transformation et la continuité », explique Ribkoff. « Sa forme est parfaite dans son imperfection. Je voulais capturer cette géométrie fluide sous une forme portable. » Ce thème sert de fil conducteur à l'esthétique de la marque, représentant à la fois les débuts littéraux et symboliques.

Chaque collection STUDIO RYBKO s'inspire des formes présentes dans la nature ou l'architecture. Le créateur esquisse à la main, modélise en 3D et collabore étroitement avec son équipe d'orfèvres et d'artisans pour affiner les proportions, les textures et les finitions.

La philosophie de STUDIO RYBKO en matière de design repose sur :

Symbolisme - des pièces conçues avec une profondeur émotionnelle et conceptuelle

- des pièces conçues avec une profondeur émotionnelle et conceptuelle Savoir-faire artisanal - l'orfèvrerie traditionnelle associée à des techniques modernes

- l'orfèvrerie traditionnelle associée à des techniques modernes Luxe inclusif - des bijoux destinés à tous les genres

- des bijoux destinés à tous les genres Précision - patience, rigueur et curiosité guident chaque étape

- patience, rigueur et curiosité guident chaque étape Durabilité et longévité - des matériaux et des processus choisis pour résister à l'épreuve du temps

À propos de GOOG :

La première collection de la maison, GOOG, transforme l'œuf en pièces fluides, organiques et colorées. Bagues, pendentifs, boucles d'oreilles et bracelets - dont les prix varient entre 2 000 $ et 7 200 $ CAD - mettent en valeur la sensibilité sculpturale de la marque et sa maîtrise de l'émail. Chaque pièce est fabriquée à Montréal en or jaune massif 14K ou en or blanc plaqué rhodium, ce qui renforce son éclat et sa durabilité, et est associée à un émail de qualité supérieure à base de céramique. « L'or apporte la permanence, note Ribkoff, tandis que l'émail ajoute de l'émotion.»

La couleur est au cœur de l'identité de la collection. Les six teintes emblématiques : Robin, Bordeaux, Marigold, Emu, Yolk et Shell, évoquent un spectre allant de la vitalité au calme. Chaque couche d'émail est appliquée à la main, cuite puis méticuleusement polie, créant de légères variations qui rendent chaque pièce unique. GOOG marque le début de l'exploration continue de STUDIO RYBKO autour de la forme, de la couleur et du symbolisme.

Regard vers l'avenir

STUDIO RYBKO continuera d'élargir son univers créatif à travers de futures collections ancrées dans les thèmes de l'origine, de l'émotion et de la clarté sculpturale. De nouvelles palettes de couleurs raffinées et des explorations de matériaux sont en cours de développement, tandis que Ribkoff poursuit le dialogue entre symbolisme et design. La marque cherche à maintenir une relation intime avec sa communauté grâce à une présence directe en ligne, tout en explorant des partenariats de distribution sélectionnés à travers le Canada et les États-Unis.

Où trouver STUDIO RYBKO

STUDIO RYBKO est actuellement disponible en ligne sur studiorybko.com. Suivez @studio.rybko sur Instagram pour obtenir des mises à jour et du contenu exclusif en coulisses.

À propos de STUDIO RYBKO

Fondée en 2025, STUDIO RYBKO est une maison canadienne de joaillerie fine basée à Montréal et dirigée par son fondateur et designer Raphaël Ribkoff. La marque se spécialise dans la production artisanale et intentionnelle, combinant des techniques traditionnelles d'orfèvrerie avec des processus de conception contemporains. Ses collections se caractérisent par des formes sculpturales, des motifs symboliques inspirés de la nature, avec un accent sur la précision. STUDIO RYBKO conçoit des pièces modernes destinées à être transmises, conçues pour durer, fabriquées de manière éthique et dotées d'une valeur collectible.

