Découvrez huit artistes francophones canadiens (David Danzon, Nathan Dimitroff, G.R. Gritt, Alexy Guérer, Camille Guérer, Karim Hussain, Djennie Laguerre, Marie-Pierre Proulx) en proie à une situation sans précédent sur le plan créatif, émotionnel et même financier. Un récit inédit sur la capacité des artistes à sortir de leur zone de confort et à se réinventer, en toute circonstance.

"STUCK., c'est un documentaire un peu particulier car nous nous sommes lancés sans véritablement savoir quand on allait finir ni comment ça allait se passer. Une pandémie c'était inédit pour nous comme pour beaucoup de monde et c'est un peu grâce à cela aussi que l'on a pu véritablement vivre le quotidien de ces huit artistes. Les hauts, les bas, les défis et les victoires, pendant plus d'un an, on a vécu la pandémie à leurs côtés et on transmet ces témoignages dans STUCK." - Joanne Belluco, réalisatrice.

De Toronto à Sudbury, en passant par Montréal et l'Acadie, ces artistes nous plongent dans leur nouveau quotidien, rendant ainsi un témoignage historique.

"STUCK. représente pour nous les témoignages de nombreux artistes durant la pandémie. Notre but était que les spectateurs puissent se reconnaître en chacun des artistes durant ce long tunnel que fut la pandémie. Nous sommes extrêmement contents du résultat final du documentaire. Nous espérons que celui-ci puisse se rendre encore plus loin, dans de nombreux festivals, et acquiert une notoriété importante. Ce type de produits, c'est à dire documentaire, fruit d'un travail de nombreux secteurs de TFO, permet un travail plus fouillé et plus humain sur les Franco-Ontariens" - Sébastien Pierroz, producteur ONFR+ .

Diffusion exclusive et limitée sur TFO et YouTube

Pour la première fois à la télévision, STUCK. sera diffusé le dimanche 21 novembre 2021 à 20 h sur TFO . Le documentaire sera également disponible en ligne sur la chaîne YouTube PlusTFO du 21 au 26 novembre uniquement.

À propos de Groupe Média TFO

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au cœur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

À propos d'ONFR+

ONFR+ est la plateforme numérique du Groupe Média TFO qui s'adresse aux francophones de l'Ontario par le biais de trois rubriques : Actualité, Société et Culture. Nos journalistes d'expérience décortiquent l'actualité francophone à Queen's Park, sur la Colline du Parlement et partout en Ontario français. Nos réalisateurs vont au-delà de la manchette pour creuser les dossiers de société qui touchent les francophones et raconter leurs histoires. Et au culturel, on rencontre des artistes et on découvre leur univers.

À propos de PlusTFO

Culture, société, affaires publiques, avec PlusTFO c'est un autre regard sur le monde qui vous attend. ONFR+, la plateforme numérique du Groupe Média TFO, apporte le regard de la francophonie ontarienne par le biais de trois rubriques : Actualité, Société et Culture. Nos journalistes d'expérience décortiquent l'actualité francophone à Queen's Park, sur la Colline du Parlement et partout en Ontario français. Nos réalisateurs vont au-delà de la manchette pour creuser les dossiers de société qui touchent les francophones et raconter leurs histoires. PlusTFO offre du cinéma d'auteur classique divers et inédit et couvre l'actualité francophone de partout en Ontario français.

Opportunités d'entrevues :

L'équipe de ONFR+ est disponible :

Par téléphone ou visioconférence : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

En personne : sur demande uniquement

Les artistes de STUCK. sont disponibles sur demande uniquement.

SOURCE Groupe Média TFO

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Mélanie Grenier | [email protected], Chef des communications corporatives, C : 416 527-2212 (par texto également)