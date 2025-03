Un dispositif de communication portable et mains libres permet aux membres de l'équipe soignante de collaborer de manière rapide et fiable

PORTAGE, Michigan, le 3 mars 2025 /CNW/ - Stryker (NYSE:SYK), leader mondial des technologies médicales, a annoncé le lancement du badge Sync, un dispositif portable mains libres conçu pour améliorer la communication et la collaboration dans l'environnement effréné des soins aux patients.

Le badge Sync permet aux membres de l'équipe soignante d'utiliser des commandes vocales pour se connecter de manière transparente avec l'ensemble de l'équipe, quelles que soient les unités et les fonctions, afin de favoriser une communication rapide et fiable.

Le badge Sync permet aux membres de l'équipe soignante d'utiliser des commandes vocales pour se connecter de manière transparente avec l'ensemble de l'équipe, quelles que soient les unités et les fonctions, afin de favoriser une communication rapide et fiable. Alors que les pénuries de personnel infirmier se poursuivent(1) et que les environnements de soins de santé demeurent imprévisibles et exigeants, le badge Sync peut aider à simplifier les flux de travail et à relier les équipes de soins de santé aux personnes et aux renseignements essentiels.

« Nous nous efforçons de favoriser la sécurité et le bien-être des membres de l'équipe soignante en concevant des solutions intuitives qui leur facilitent la vie », a déclaré Scott Sagehorn, vice-président et directeur général de la division Acute Care de Stryker. « Le badge Sync comble les lacunes afin de s'assurer que les membres de l'équipe soignante demeurent actifs là où on en a le plus besoin - auprès de leurs patients. »

Il offre des fonctions avancées qui contribuent à améliorer l'efficacité et la communication dans les environnements dynamiques et pratiques de soins aux patients, notamment :

Communication mains libres avec commande vocale de mise en service : Les membres de l'équipe de soins peuvent démarrer le badge Sync en disant : « Okay Vocera » et utiliser des commandes vocales pour joindre les autres intervenants par nom, fonction, groupe ou extension. Le badge Sync peut également être utilisé pour envoyer un message urgent aux membres de l'équipe afin de leur demander de l'aide ou de constituer un groupe d'intervention rapide.

Les membres de l'équipe de soins peuvent démarrer le badge Sync en disant : « Okay Vocera » et utiliser des commandes vocales pour joindre les autres intervenants par nom, fonction, groupe ou extension. Le badge Sync peut également être utilisé pour envoyer un message urgent aux membres de l'équipe afin de leur demander de l'aide ou de constituer un groupe d'intervention rapide. Bouton d'urgence dédié : En cas d'urgence, les membres de l'équipe peuvent demander de l'aide rapidement en appuyant sur le bouton d'urgence dédié. Le personnel de sécurité et de sûreté peut voir le nom et l'emplacement du membre du personnel, entendre ce qui se passe et communiquer directement si la situation le permet.

En cas d'urgence, les membres de l'équipe peuvent demander de l'aide rapidement en appuyant sur le bouton d'urgence dédié. Le personnel de sécurité et de sûreté peut voir le nom et l'emplacement du membre du personnel, entendre ce qui se passe et communiquer directement si la situation le permet. Mode Ne pas déranger (DND) et prise en charge des appels urgents : Pour se concentrer sur les tâches de soins intensifs aux patients, les membres de l'équipe soignante peuvent passer en mode DND pendant 5, 10, 15 ou 30 minutes - ou une durée non définie. Les voies d'intervention hiérarchique peuvent être configurées de façon à ce qu'un appel normal de priorité soit automatiquement acheminé à un autre utilisateur, ou qu'un appel urgent soit pris en charge.

Pour se concentrer sur les tâches de soins intensifs aux patients, les membres de l'équipe soignante peuvent passer en mode DND pendant 5, 10, 15 ou 30 minutes - ou une durée non définie. Les voies d'intervention hiérarchique peuvent être configurées de façon à ce qu'un appel normal de priorité soit automatiquement acheminé à un autre utilisateur, ou qu'un appel urgent soit pris en charge. Intégration aux appareils connectés et aux plateformes logicielles : Les membres de l'équipe soignante peuvent recevoir des alarmes et des résultats de laboratoire critiques ou des avis de commande STAT directement sur le badge.* Grâce à l'intégration à l'intergiciel Vocera Engage de Stryker, le badge Sync peut recevoir de l'information du dossier médical électronique, du système d'appel au personnel infirmier, des systèmes de surveillance des patients, des dispositifs médicaux, des systèmes de planification, des lits connectés, des civières et plus encore.

Pour en savoir plus sur le badge Sync, veuillez consulter notre site Web .

Pour en savoir plus sur l'objectif de Stryker visant à offrir des solutions de soins de santé numériques avancées qui servent à autonomiser le personnel tout au long du continuum de soins, visitez notre site Web.

À propos de Stryker

Stryker est un leader mondial des technologies médicales et, de concert avec ses clients, elle est déterminée à améliorer les soins de santé. Nous offrons des produits et des services novateurs dans les domaines du service médico-chirurgical, de la neurotechnologie et de l'orthopédie qui aident à améliorer les résultats pour les patients et les soins de santé. Avec ses clients du monde entier, Stryker touche plus de 150 millions de patients chaque année. De plus amples renseignements sont disponibles à www.stryker.com.

Personne-ressource pour les médias

Meghan Menz

Directrice principale, Communications

[email protected]

Références

*Pour les États-Unis : L'émission d'alarmes secondaires nécessite Engage Medical Device Alarm Notification (EMDAN), un intergiciel homologué FDA 510(k), qui fait partie de l'intergiciel Vocera Engage de Stryker. Les capacités sont fondées sur les protocoles et la configuration technologique de votre installation.

*Pour le Canada : L'émission d'alarmes secondaires nécessite Engage Medical Device Alarm Notification (EMDAN), qui fait partie de l'intergiciel Vocera Engage de Stryker. Les capacités sont fondées sur les protocoles et la configuration technologique de votre installation.

Cette information est destinée uniquement aux professionnels de la santé. Un professionnel de la santé doit toujours se fier à son propre jugement clinique professionnel lorsqu'il décide d'utiliser un produit particulier dans le cadre du traitement d'un patient et nous ne faisons aucune recommandation ou représentation concernant un traitement ou une posologie. Nous ne fournissons pas de conseils médicaux et nous recommandons que les professionnels de la santé soient formés à l'utilisation d'un produit en particulier avant son utilisation. L'information présentée vise à démontrer l'étendue de l'offre de produits de Stryker. Un professionnel de la santé doit toujours se référer à la notice, à l'étiquette du produit et/ou au mode d'emploi avant d'utiliser un produit Stryker. Les produits peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés, car leur disponibilité dépend de la réglementation et/ou des pratiques médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez communiquer avec votre représentant Stryker si vous avez des questions au sujet de la disponibilité des produits Stryker dans votre région. Stryker Corporation, ses divisions ou d'autres entités affiliées possèdent, utilisent ou ont demandé l'enregistrement des marques commerciales ou de service suivantes : Stryker, Vocera. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. L'absence d'un nom ou d'un logo de produit ou de service dans cette liste ne constitue pas une renonciation à la marque de commerce de Stryker ou à d'autres droits de propriété intellectuelle concernant ce nom ou ce logo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2630005/Sync_Badge_bed_exit_UI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2617159/5190526/stryker_logo_2015_LATEST_CURRENT_AS_OF_072121_Logo.jpg

SOURCE Stryker