SAN JOSE, Californie, États-Unis, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Stryker (NYSE:SYK), un leader mondial des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'acquisition de MOLLI Surgical Inc., une entreprise privée spécialisée dans le développement de la technologie de localisation des tissus mous sans fil pour la chirurgie mammaire conservatrice. Le portefeuille de MOLLI renforce davantage l'engagement de Stryker à faire progresser les solutions chirurgicales dans le traitement du cancer du sein.

Le système de localisation MOLLI 2 est conçu pour être facile à utiliser et fiable afin de soutenir un flux de travail chirurgical plus efficace. Le marqueur MOLLI est le plus petit sur le marché à 3,2 mm et est détectable dans les seins denses et à travers l'hématome. La tablette MOLLI 2 offre aux chirurgiens quatre types de rétroaction en temps réel : le guidage directionnel à distance, visuel, auditif et 3D.

« Stryker se consacre à aider les chirurgiens en oncologie à faire progresser le traitement chirurgical grâce à des innovations continues et à des partenariats stratégiques, a déclaré Andrés Rosales, vice-président et directeur général des activités d'endoscopie de Stryker. L'acquisition de MOLLI Surgical représente une étape importante dans notre objectif de fournir aux chirurgiens les outils les plus avancés pour améliorer les soins aux patients. MOLLI Surgical complète notre portefeuille existant dans le domaine de la lutter contre le cancer du sein, qui comprend notre technologie d'imagerie par fluorescence SPY pour la cartographie lymphatique et les rétracteurs éclairés. »

